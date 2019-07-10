Родители-меломаны поняли, что у них родится рокерша, взглянув на снимок УЗИ

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Фото © Twitter/ScottishSun

Счастливые мама и папа говорят, что их дочь, которой уже исполнилось полтора года, разделяет музыкальные вкусы своего отца.

Джоди Ли и Дэви Лэнгхэм из Истборна, Англия, во время беременности давали плоду слушать музыку самых разных жанров — от Queen до опер Андреа Бочелли. Но когда на 24-недельном сроке они пришли на УЗИ, родители крохи поняли, что она уже определилась в своих музыкальных предпочтениях, пишет The Sun.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/davie.njodie?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDbSUuiQaN0CgUmUnBm1faSXP4NX3kD_e4QjkUj4zpqGiEbKifuQ1LkX11V1HU2yICOvtXA3sG3YW54&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Jodie Lee</strong></a></p>

Когда пара пришла на УЗИ, малыш не показывал своё лицо, поэтому Джоди спросила: "Можешь дать знать маме и папе, что у тебя всё хорошо?" Как только она это сказала, ребёнок поднял руку и показал жест, известный всем рокерам, — "козу".

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ScottishSun/status/1148254397069221888" target="_blank">ScottishSun</a></p>

Как только мы увидели "козу" на УЗИ, мы подумали, что лучше этого в мире нет. Она показала свою любовь к музыке ещё до того, как появилась на свет, и теперь она наша рок-малышка

Джоди Ли, мама девочки

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/davie.njodie?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDbSUuiQaN0CgUmUnBm1faSXP4NX3kD_e4QjkUj4zpqGiEbKifuQ1LkX11V1HU2yICOvtXA3sG3YW54&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Jodie Lee</strong></a></p>

Сейчас маленькой рок-звезде уже 18 месяцев, и она постоянно танцует вместе с папой и даже без. Джоди говорит, что её дочка просто помешана на музыке.

Стоит ей услышать музыку, пусть даже из проезжающей машины, она обязательно остановится, поднимет руки вверх и будет прыгать вверх-вниз. Она обожает танцевать!

Джоди Ли, мама девочки

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