19-летняя тусовщица думала, что у неё аппендицит, но через 10 часов родила дочь

Морган Лант из Колчестера, Англия, любила шумные вечеринки, счастливо проводила время со своим парнем и в ближайшее время не собиралась заводить детей. Но судьба распорядилась иначе.

Девушка гостила дома у своего 19-летнего возлюбленного Тома Керри, где ночью проснулась, почувствовав сильную боль в животе. Морган приняла обезболивающее, надеясь, что всё пройдёт. Но ей становилось хуже. Напуганная британка решила, что у неё аппендицит, и они с парнем не мешкая отправились в больницу.

Однако там пару ждал сюрприз. Врачи сказали девушке, что должны проверить, не беременна ли она. На что Морган лишь рассмеялась в ответ, уверяя, что уже три года принимает противозачаточные, пишет The Sun. И живота у неё тоже не было видно. Но медики настаивали и в итоге сообщили, что она не просто в положении, а вот-вот родит. Эта новость повергла влюблённых в шок.

Я не могла поверить, что 9 месяцев носила ребёнка, ничего не подозревая. Я была шокирована, а Том начал плакать. Мы думали о детях, но только после 25. Однако я знала его с 13 лет, и мы любили друг друга. Так что я была рада, что он находился рядом Морган Лант

Десять часов спустя на свет появилась дочка Тома и Морган. Малышка была абсолютно здорова, а мама и папа, несмотря на шок, — счастливы. Им пришлось ускоренно готовиться к жизни в новом статусе родителей, но это только укрепило их отношения. И в своей девочке они не чают души.

Малышка была самым большим потрясением в моей жизни, но и самым лучшим Морган Лант

Девушка была на грани, похудев до 37 кг, но беременность спасла ей жизнь