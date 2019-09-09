Пациентка с аневризмой мозга родила здорового малыша, находясь в коме

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Фото © GoFundMe / Jayne Franke

25-летняя Кейтлин Стаббс из Брисбена, Австралия, была на 32-й неделе беременности, когда почувствовала странную головную боль. Ни она, ни её жених Джонатан Уэлш не догадывались, к чему это в итоге приведёт.

Беременность Кейтлин проходила абсолютно нормально, единственное, что её беспокоило, — артериовенозная мальформация. Этим девушка планировала заняться после родов, ведь никаких серьёзных симптомов у неё не было. Но, проснувшись утром, она забила тревогу из-за подозрительной головной боли, пишет The Sun.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/caitlin.stubbs.9?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDtt0yVPY3EFcbXL1l2jaJp6s8JLOZFCz4FT6-AG0t3VM3BvXIzipWhCf0tpyVtOBN3tDsFPxwtXzQi&hc_ref=ARQA8yqqfODumjYckAEx1sbqxXghZFCbyvYpZCeH6FEq5qcG9ey6OD9wuHMsKrGYHlg" target="_blank"><strong>Caitlin Stubbs</strong></a></p>

Следом началась сильная рвота. Жених Кейтлин сразу вызвал скорую помощь. Когда девушку доставили в больницу, она уже впала в кому. Врачи, осмотрев больную, посоветовали Джонатану ни на что не надеяться, ведь у Кейтлин было слишком мало шансов пережить эту ночь. Сделав кесарево сечение, чтобы спасти хотя бы ребёнка, медики продолжили возможное лечение.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/caitlin.stubbs.9?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDtt0yVPY3EFcbXL1l2jaJp6s8JLOZFCz4FT6-AG0t3VM3BvXIzipWhCf0tpyVtOBN3tDsFPxwtXzQi&hc_ref=ARQA8yqqfODumjYckAEx1sbqxXghZFCbyvYpZCeH6FEq5qcG9ey6OD9wuHMsKrGYHlg" target="_blank"><strong>Caitlin Stubbs</strong></a></p>

Преждевременно появившуюся на свет малышку Квинн врачи отпустили домой через шесть недель. А Кейтлин смогла удивить врачей, успешно справляясь с кровотечением в мозге. И хоть девушка даже дышать самостоятельно не могла, сейчас она постепенно приходит в себя. О полном выздоровлении, конечно, пока не идёт и речи.

<p>Фото © GoFundMe / Jayne Franke</p>

Ей назначили долгую реабилитацию и пару операций, чтобы разобраться с мальформацией. Физиотерапия, терапия речи — перед Кейтлин лежит долгая дорога. Мы надеемся, что она вернётся к нам

Джейн Франк, подруга Кейтлин

Когда киндер и правда сюрприз. Девушка вышла из комы и узнала, что стала мамой

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