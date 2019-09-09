Пациентка с аневризмой мозга родила здорового малыша, находясь в коме

25-летняя Кейтлин Стаббс из Брисбена, Австралия, была на 32-й неделе беременности, когда почувствовала странную головную боль. Ни она, ни её жених Джонатан Уэлш не догадывались, к чему это в итоге приведёт.

Беременность Кейтлин проходила абсолютно нормально, единственное, что её беспокоило, — артериовенозная мальформация. Этим девушка планировала заняться после родов, ведь никаких серьёзных симптомов у неё не было. Но, проснувшись утром, она забила тревогу из-за подозрительной головной боли, пишет The Sun.

Следом началась сильная рвота. Жених Кейтлин сразу вызвал скорую помощь. Когда девушку доставили в больницу, она уже впала в кому. Врачи, осмотрев больную, посоветовали Джонатану ни на что не надеяться, ведь у Кейтлин было слишком мало шансов пережить эту ночь. Сделав кесарево сечение, чтобы спасти хотя бы ребёнка, медики продолжили возможное лечение.

Преждевременно появившуюся на свет малышку Квинн врачи отпустили домой через шесть недель. А Кейтлин смогла удивить врачей, успешно справляясь с кровотечением в мозге. И хоть девушка даже дышать самостоятельно не могла, сейчас она постепенно приходит в себя. О полном выздоровлении, конечно, пока не идёт и речи.

Ей назначили долгую реабилитацию и пару операций, чтобы разобраться с мальформацией. Физиотерапия, терапия речи — перед Кейтлин лежит долгая дорога. Мы надеемся, что она вернётся к нам Джейн Франк, подруга Кейтлин

Когда киндер и правда сюрприз. Девушка вышла из комы и узнала, что стала мамой