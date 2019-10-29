Девушка родила через 11 недель после того, как у неё отошли воды

24-летняя Лорен Миддлтон из Лидса, Великобритания, была всего на 26-й неделе беременности, когда почувствовала, что у неё отошли воды. Срок был слишком ранним, поэтому они с мужем экстренно направились в больницу.

Это была уже вторая беременность девушки, и ни в прошлый раз, ни в этот изначально никаких сложностей не возникало. В госпиталь Лорен и Лиам прибыли ужасно напуганными, но врачи, осмотрев молодую маму, успокоили её. Оказывается, у девушки случился преждевременный разрыв плодных оболочек, пишет Daily Mail.

Это довольно редкое явление, затрагивающее всего 3% от всех случаев беременности, но врачи были готовы. Они сообщили, что рожать всё-таки рано, поэтому всеми способами постарались сохранить положение. Через три дня Лорен выписали из больницы с условием, что два раза в неделю она будет приезжать на осмотр.

Я была так напугана, ведь срок ещё не подошёл и малыш был совсем крохотным. Я сразу поняла, что может случиться что-то плохое, поэтому я постоянно волновалась за здоровье ребёнка Лорен Миддлтон

И вот спустя 11 недель медики предположили, что вскоре можно будет вызывать схватки, но роды начались без помощи медиков и вопреки всем планам. Однако радость родителей сразу омрачилась состоянием мальчика — сперва у него обнаружили пневмонию, а затем сепсис. Через некоторое время его наконец-то отпустили домой, к великому счастью папы и мамы — абсолютно здорового.

Пациентка с аневризмой мозга родила здорового малыша, находясь в коме