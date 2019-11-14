Модель вплоть до родов не знала, что беременна, оставаясь все 9 месяцев худышкой

Некоторые мамы позавидовали бы тому, как протекала беременность этой девушки из Мельбурна, Австралия. Никаких токсикоза, тошноты по утрам и главное... огромного живота! Один минус — сама девушка и понятия не имела, что внутри у неё кто-то есть.

23-летняя Эрин Лангмейд неожиданно для себя и всех вокруг стала матерью. До и во время беременности девушка была на контрацептивах. Она продолжала работать с утра до вечера, а также участвовать в съёмках. По словам парня модели, ничто не указывало на то, что скоро у них будет пополнение.

На прошлой неделе Эрин в одиночестве пошла в уборную, а вышла оттуда уже с ребёнком. На кафельном полу всего за десять минут появилась на свет Исла. Что интересно, вес малышки был абсолютно нормальным — 3,6 килограмма. Всё время рядом с моделью был её молодой человек.

Я услышал громкий крик и побежал туда. Открыл дверь, переживая за Эрин. А потом увидел малышку и подумал: "Ну держись, парень. Теперь их у тебя двое Дэн Карти, молодой человек Эрин

После того как маленькая Исла родилась, она вдруг перестала дышать и посинела. Молодые родители в панике вызвали спасательные службы. На вопрос, на каком сроке была роженица, ответить они не смогли. Благодаря помощи оператора и быстро прибывшей команды медиков ребёнка спасли, сообщает The Sun.

Оказалось, малышка появилась на свет на 37-й неделе. Как отметили врачи, беременность Эрин протекала скрыто. В таком состоянии даже сами девушки могут очень долго не замечать своего положения.

Теперь пара влюблённых делится своей неожиданной радостью у себя на странице в "Инстаграме". Они уже предвкушают жизнь в качестве идеальных родителей и думают, как будут воспитывать малышку. Их поддерживают друзья и пользователи Сети со всего мира, которые узнали об этой удивительной истории.

Эрин, ты невероятная. Удивительный маленький сюрприз для тебя и Дэна. Рады поприветствовать красотку Ислу в этом мире. Посылаем всю нашу любовь Друзья молодых людей в комментариях в "Инстаграме"

Не могу представить те эмоции, которые вы испытали, Эрин. Поздравляем с вашим удивительным подарком! Пользователь "Инстаграма"

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