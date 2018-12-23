"Я не стала вынашивать смертельно больную дочь и родила её на 16-й неделе"

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"Я не стала вынашивать смертельно больную дочь и родила её на 16-й неделе"

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Жительница Австралии узнала о страшном диагнозе, из-за которого её дочь после рождения не прожила бы и пары часов.

Жюстин и её муж Тай Зампогна начали встречаться в 16 лет и с тех пор не расставались. В 2016 году у них появился первый ребёнок, а через два года они решили завести второго. И когда стало известно, что 28-летняя Жюстин беременна, их счастью не было предела. Девочке выбрали имя Джиа и с нетерпением ждали встречи с ней, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © MDW Features/Justine Zampogna</p>

Однако счастье сменилось страшным горем, когда девушке пришли результаты сканирования. Выяснилось, что у плода перестал расти мозг, и мама оказалась перед самым сложным выбором в её жизни: прекратить беременность либо выносить ребёнка, но после родов он проживет всего два часа.

<p>Фото © MDW Features/Justine Zampogna</p>

Жюстин была на 16-й неделе беременности, когда стало известно об анэнцефалии плода. После долгих слёз она решила, что будет лучше принять таблетку, которая прекратила работу плаценты, и через несколько дней произошли роды.

<p>Фото © MDW Features/Justine Zampogna</p>

Мне казалось, что всё было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мы были на седьмом небе от счастья. Хотя я чувствовала себя гораздо хуже, чем во время первой беременности. Но я так радовалась, что не придала этому значения

Жюстин Зампогна

<p>Фото © MDW Features/Justine Zampogna</p>

<p>Фото © MDW Features/Justine Zampogna</p>

Врачи также предлагали Жюстин провести кюретаж плода (выскабливание), но девушка настояла на родах. После того как Джиа появилась на свет, родители пробыли вместе с ней шесть часов.

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