"Я не стала вынашивать смертельно больную дочь и родила её на 16-й неделе"

Жительница Австралии узнала о страшном диагнозе, из-за которого её дочь после рождения не прожила бы и пары часов.

Жюстин и её муж Тай Зампогна начали встречаться в 16 лет и с тех пор не расставались. В 2016 году у них появился первый ребёнок, а через два года они решили завести второго. И когда стало известно, что 28-летняя Жюстин беременна, их счастью не было предела. Девочке выбрали имя Джиа и с нетерпением ждали встречи с ней, сообщает Daily Mail.

Однако счастье сменилось страшным горем, когда девушке пришли результаты сканирования. Выяснилось, что у плода перестал расти мозг, и мама оказалась перед самым сложным выбором в её жизни: прекратить беременность либо выносить ребёнка, но после родов он проживет всего два часа.

Жюстин была на 16-й неделе беременности, когда стало известно об анэнцефалии плода. После долгих слёз она решила, что будет лучше принять таблетку, которая прекратила работу плаценты, и через несколько дней произошли роды.

Мне казалось, что всё было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мы были на седьмом небе от счастья. Хотя я чувствовала себя гораздо хуже, чем во время первой беременности. Но я так радовалась, что не придала этому значения Жюстин Зампогна

Врачи также предлагали Жюстин провести кюретаж плода (выскабливание), но девушка настояла на родах. После того как Джиа появилась на свет, родители пробыли вместе с ней шесть часов.