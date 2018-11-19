"Я увидел мужчину с арбалетом и закричал беременной жене "Беги", но было поздно"

Неизвестный мужчина выстрелил прямо в живот девушке, которая находилась на восьмом месяце беременности. Но, к счастью, ребёнок выжил.

Муж в ужасе кричал своей беременной жене: "Беги, быстрее беги!", когда увидел незнакомца, вооружённого арбалетом, который вышел из их сарая. Происходящее скорее напоминало страшный сон. Нападавший ворвался на кухню и выстрелил в живот Сане Мухаммад. Стрела прошла всего в нескольких сантиметрах от восьмимесячного плода. Малыша, к счастью, удалось спасти, сообщает Mirror.

В тот злополучный день 35-летняя Сана мыла посуду в своём доме на востоке Лондона, ничего не предвещало беды. После того как преступник выстрелил в неё, девушку срочно доставили в больницу и провели ей кесарево сечение. Но если ребёнка удалось спасти, то, несмотря на все усилия врачей, мать пятерых детей скончалась через несколько часов.

42-летний муж погибшей Имтиаз рассказал, что Сану убили на глазах у детей, младшему из которых один год, старшему — 17 лет.

Я зашёл в сарай, чтобы убрать картонную коробку. И там встретил его. Он посмотрел мне в глаза, и я понял, что сейчас он начнёт стрелять. Я побежал обратно в дом и кричал жене: "Беги, беги". Он застрелил её. Эта стрела должна была быть моей Имтиаз

На данный момент по подозрению в убийстве был арестован мужчина. Полиция пока не раскрывает детали расследования.