Беслан. Заложники навсегда. Проект "Изнанка"

15 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории нашей страны: боевики захватили школу № 1 в Беслане, взяв в заложники 1128 человек, большинство из которых — дети. Лайф пообщался с очевидцами тех страшных событий: матерями, потерявшими своих сыновей и дочерей, и ученицей, присутствовавшей на той роковой линейке.

Залина Хузмиева жила в большом красивом доме с любимым мужем и двумя прекрасными детьми, соседствуя с родителями и сёстрами. За несколько дней до начала учебного года она увидела сон, как сын и дочь бегут по двору, а чужие люди стреляют в них, дети падают на землю и больше не поднимаются. С того момента она не находила себе места и усилила опеку над ними. Но кто знал, что трагедия случится 1 сентября, во время праздника. Захваченные брат с сестрой сидели прямо возле боевика, который держал ногой кнопку бомбы. Взрыв унёс жизни обоих.

Алина Цгоева в тот год пошла в третий класс. С ней вместе были брат и тётя. Подойдя к классу, она только успела вручить учительнице букет и вдруг услышала выстрелы. Думала, что шарики лопаются — ум ребёнка не был готов к слову "террорист". И, даже сидя в зале, девочка слабо понимала, что происходит. 2 сентября, в свой день рождения, она подошла к боевику и попросила ненадолго отпустить домой, потому что ей казалось, что семья ждёт её за праздничным столом. Тот лишь ударил её и заставил сесть обратно.

Анета Гадиева оказалась среди тех матерей с младенцами на руках, которых после переговоров удалось вывести из здания во второй день. Она умоляла боевика, чтобы вместо неё грудничка унесла её дочь-третьеклассница. Но тот лишь закричал и выгнал её на улицу. В тот момент она видела Алану последний раз.