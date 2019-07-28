Беспилотное будущее. ГАЗ — полигон для новых российских инженеров

Как Горьковский автозавод и фонд Олега Дерипаски "Вольное дело" готовят кадры для российских автомобилей-беспилотников.

Привить интерес к науке, если не со школьной, то с институтской скамьи, — пожалуй, одна из главных задач для современной России. Все ведущие технологические компании мира давно идут по пути подготовки собственных кадров, проводят соревнования, выделяют гранты на развитие проектов и, по сути, делают всё, чтобы остановить "утечку мозгов".

Ярким примером такой работы являются соревнования автоматизированных транспортных средств "Робокросс". Они ежегодно проводятся в рамках программы "Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России", реализуемой Фондом "Вольное дело" Олега Дерипаски при поддержке Горьковского автозавода. Главная цель состязаний — развитие робототехнических систем, которые могут найти практическое применение уже в самое ближайшее время.

Проходившие с 23 по 26 июля этого года соревнования "Робокросс-2019" стали юбилейными. В этом году они проводились в десятый раз. Первые соревнования состоялись на Селигере в Тверской области, где располагался одноимённый молодёжный образовательный лагерь. С 2013 года "Робокросс" проходит на испытательном полигоне ГАЗа, где три года подряд победу завоёвывала команда "Аврора" Рязанского государственного университета с автомобилем "ГАЗель".

В состязаниях приняли участие студенческие команды ведущих вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Рязани, Коврова, Владимира, Самары и Санкт-Петербурга.

Участники соревнований на специально подготовленном испытательном полигоне должны были показать, как подготовленные ими транспортные средства могут ездить без водителя. Беспилотные автомобили команд в автономном режиме проходили трассу с препятствиями, выполняли развороты и другие манёвры, причём и с использованием задней передачи. Для ориентирования на местности разрешили использовать только отечественные технологии — спутниковую систему ГЛОНАСС.

Мы готовим кадры для новой зарождающейся отрасли. Много разных специальностей. Я могу перечислить только основные: механик, электронщик, электротехник, программист Директор "Робокросса" Максим Петров

Он добавил, что только среди программистов существует несколько направлений. "Есть те, кто программирует силовые модули, другие занимаются нейронными сетями, а есть те, кто работает с большими данными или с техническим зрением. Это, как правило, команда из семи-восьми разных специалистов".

Лучший беспилотный автомобиль смогла продемонстрировать команда Supernova Рязанского государственного радиотехнического университета. Вторыми стали молодые инженеры Ковровской государственной технологической академии из команды KSTA Team 1. Третье место завоевала команда "Мир" Нижегородского государственного технического университета.

Задания по разработке автоматизированных систем помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems) добавлены к основному регламенту "Робокросса" уже третий год подряд. В планах ГАЗа — оснащение их автомобилей подобными системами.

Горьковский автомобильный завод сейчас разрабатывает и создаёт электромобили, электробусы, которые работают в помощь водителю, создавая для него определённые условия, а отработка таких решений как раз и происходит на площадке "Робокросса" Управляющий директор автозавода ГАЗ Андрей Сафонов

Такие разработки, говорят в компании, позволят снизить число дорожно-транспортных происшествий, происходящих из-за так называемого "человеческого фактора".

Это контроль торможения и схода с полосы для коммерческого и международного транспорта. А также контроль движения автобусов по выделенным полосам, чтобы исключить инциденты при потере управляемости автобуса водителем, когда система решает проблему Глава направления инновационных проектов ГАЗ Михаил Иванов

В числе полезных функций также интеллектуальное ограничение скорости, предупреждение об опасности наезда, обнаружение и распознавание дорожных знаков, боковое видеонаблюдение (мониторинг слепых зон), мониторинг усталости и состояния водителя, помощь в пробке и многое другое. Именно поэтому, отмечают на заводе, важной задачей в рамках программы "Робототехника" является подготовка кадров, имеющих компетенции в разработке, адаптации и практическом применении функций ADAS.

Общероссийская программа "Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России", в рамках которой проводятся соревнования, разработана и реализуется фондом "Вольное дело" Олега Дерипаски с 2008 года. Поддержку программе оказывают Минобрнауки РФ и Агентство стратегических инициатив. Целью программы является воспитание новых инженерных кадров для российской промышленности в масштабах страны, начиная со средней школы. Сегодня в "Робототехнике" принимают участие более 60 000 человек в возрасте от 8 до 25 лет из 74 регионов России. За время её реализации около 30% участников программы стали студентами ведущих технических вузов.

Всего при поддержке фонда, в числе задач которого поддержка отечественного образования и науки, уже реализовано 500 проектов в 50 российских регионах. Гранты и премии получило 90 000 учеников, 4000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4000 учёных, 1200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.