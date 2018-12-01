Роботы за рулём. Российские беспилотные автомобили выезжают на дороги

Сегодня на дороги общего пользования Москвы и Татарстана впервые выезжают беспилотные автомобили. Это решение правительства, которое в документе обозначено не иначе как эксперимент. До 2022 года специалисты из МВД, Минтранса и мастера робототехники будут следить, записывать и тестировать беспилотные машины в реальных условиях дорожного движения. Лайф разбирался, для чего это нужно, стоит ли бояться аварий на трассах и есть ли уже настоящие российские беспилотники.

Беспилотное будущее

Российские водители живут по правилам 1949 года. Тогда в Женеве впервые была подписана Международная конвенция о дорожном движении. Она была дополнена в Вене в 1968 году, но с тех пор основы её не менялись.

Правительственный эксперимент 1 декабря 2018 года нарушает сложившиеся полувековые нормы и даёт зелёный свет машинам, где водителям не место. Беспилотным авто разрешают появляться на отечественных дорогах и трассах. Раньше они такого права не имели. И ездили на закрытых участках заводов или наукоградов.

Для многих станет новостью, что российские беспилотники вообще есть и ездят. Однако уже пять лет в России идёт разработка БПТС — беспилотного транспортного средства, так оно называется официально. Особенно активно разрабатывают два последних года: сразу у нескольких компаний появились действующие образцы.

Но прежде чем разобрать российские беспилотные автомобили, стоит сказать одну важную вещь. БПТС — это не воплощение песни из "Приключений Электроника", где "вкалывают роботы, а не человек". В обывательском представлении отличие обычного автомобиля от беспилотника одно: в первом случае за рулём ты, во втором случае тебя там нет.

В реальности всё чуть сложнее: международным Сообществом автомобильных инженеров разработан стандарт беспилотных авто SAE J 3016 — в нём шесть типов автономности.

Борьба за триллионы

Сейчас единственный массовое беспилотное авто третьего уровня — это Audi A7. Все остальные разработки копошатся на втором уровне, зато там такие гиганты, как BMW, Volvo, Mercedes-Benz. Ну и герой всех новостных лент Илон Маск со своей Tesla тоже не поднялся выше второго уровня. Исключение из правил — корпорация Google: её экспериментальная машинка Waymo — это реально действующий четвёртый уровень. Но её массовым продуктом не назовёшь.

В планах автомобильных корпораций запустить конвейер с беспилотными авто в 2021 году. Но эксперты предполагают, что это произойдёт в 2025-м. И сперва беспилотность будет доступна владельцам авто класса люкс. Но прогнозы поражают. К 2035 году рынок беспилотников оценивают в 2,5–3 триллиона долларов. Борьба за деньги развернётся неслабая. И Россия хочет к дележу "беспилотного пирога" успеть.

В 2016 году в России появилась НТИ (национальная технологическая инициатива) "Автонет" — госпрограмма по поддержке инновационных разработок в области беспилотного автомобильного транспорта. В проекте участвует и инновационный центр "Сколково". В Китае, США и Европе также существуют компании и программы для ускоренного развития этой отрасли.

Что касается разрешения выезжать беспилотникам на дороги общего пользования, то Россию слегка обогнали. США приняли Self Drive Act в 2017. Китай тоже начал тестировать наработки.

Как заявил заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, в начале декабря на дороги Москвы и Татарстана выйдет около 100 машин-беспилотников. Соотношение по регионам не ясно. А про образцы расскажем.

Беспилотный легковой автомобиль

По информации "Автонета", беспилотные легковые авто разрабатывают и УАЗ, и ГАЗ, и даже ВАЗ. Но работающий образец есть пока только у "Яндекса". В пресс-службе нам подтвердили, что компания будет участвовать в обкатке машин на дорогах России.

"Яндекс" будет принимать участие в тестировании, чтобы расширить зоны и условия испытаний беспилотной технологии. Мы не раз говорили о необходимости инициативы и рады, что её приняли. Надеемся, постановление позволит проводить тесты в полном объёме Дарья Тросникова, пресс-служба сервиса "Яндекс. Такси" Фото: © Facebook/Daria Trosnikova

Впрочем, для сотрудников "Сколково" будущее наступило полгода назад. На территории инновационного центра реально вызвать беспилотник. Он ездит по определённому маршруту. И двигается, пусть в слабом, но потоке обычных автомобилей. Беспилотник, говорят, пока никого не сбил и даже не врезался. "Яндекс" представляет второй уровень автоматизации: хоть водителя в кабине нет, за движением машины дистанционно следит оператор.

Беспилотник "Яндекса" — это "тойота-приус". По словам специалистов, её проще всего настроить под свои нужды. Авто нужно укомплектовать внешними и внутренними видеокамерами, парковочными радарами и лазерными дальномерами LIDAR. Эти гаджеты тоже заграничного образца, зато софт отечественный.

Проект разрабатывали с 2016 года. В сентябре 2017-го машину показали Владимиру Путину. В декабре 2018-го машины появятся в Москве. Сенсоры могут заметить машину или пешехода в радиусе 100 метров по периметру. А мозг беспилотника анализирует изменение ситуации 50 раз в секунду. В "Яндексе" не говорят, можно ли будет вызвать беспилотник как обычное такси.

Но, скорее всего, нет: на первых порах правительство обязало посадить водителя в каждый беспилотный автомобиль на случай "вдруг чего случится". Так что робот москвичей до работы не подкинет.

Беспилотный автобус

Автобус без водителя — реальность. Пусть и ограниченного тиража. В конце 2016 года научный центр НАМИ вместе с КамАЗом спроектировал и выпустил российский мини-автобус без водителя. Проект рассчитан на 8–12 человек. И внешне больше напоминает космический челнок, нежели пыльную приземлённую маршрутку.

Позже автобус тестировали в Казани на чемпионате мира. Он перевозил гостей. В ноябре в "Сколково" открыли второй полигон для испытаний НАМИ. Разработка КамАЗа — это тоже второй уровень автономности: хоть руль в конструкции не предусмотрен, удалённо за машиной следит водитель.

Разработка НАМИ — оригинальная, придуманная и собранная российскими специалистами. Это электрокар. Его скорость 40 км/ч и дальность хода 120 километров без подзарядки. Пока автобус больше подходит для предприятий или мероприятий. Для повседневного городского транспорта салон на 12 человек не годится.

Недавно разработка НАМИ была лишь вторым проектом автобуса-беспилотника. Первый разрабатывала компания "Волгобас", и назывался проект MATRESHKA. "Матрёшка" раскладывалась в перспективную картину. Выпустили опытный образец. Прогнозировали отправить работать по городскому маршруту уже в этом году. Но проект заморозили. Однако производители обещают его перерождение.

Разработчики говорят, проблема в недостатках законодательства в сфере пассажирских перевозок. Непонятно было, как страховать пассажиров, а по закону это необходимо. Авторы не видели перспектив коммерциализации пассажирских беспилотных перевозок в ближайшие пять лет. Теперь конструкторы MATRESHKA переключились на грузовые перевозки.

Беспилотный грузовик

Сфера грузовых перевозок — одна из самых перспективных и прибыльных. Но идеал не удалось изобрести ещё никому. Volvo тестирует свои образцы с 2010 года. Американский концерн Daimler в 2015 году провёл тест-драйв, отправив компьютерный дальнобойщик на дороги штата Невада. Свою разработку американцы назвали Freighliner — "грузовой лайнер". Не отстают и англичане: крупнейший британский автомобильный консорциум Uk Autodrive испытывает беспилотную фуру.

В России о разработке грузовиков говорили мало. Кое-что пытался делать КамАЗ. Но оригинального беспилотного грузовика не было. Возможно, первым станет Hydrogen. Его разработкой занимается компания EV Tech. Генеральный директор Антон Поппель рассказал, что беспилотный грузовик будет существовать в двух вариациях: перевозящий лёгкие грузы до одной тонны и для перевозки до 40 тонн.

На чьих мощностях производится грузовик — пока секрет. Но мы можем показать первые изображения большого беспилотного грузовика. Малую форму пока не хотят показывать публично.

Грузовики проходят дорожные испытания на закрытых площадках. Производители надеются выпустить их на дороги общего пользования в феврале. Авторы уверены: у проектов огромный коммерческий потенциал.

У автомобиля итальянская рама, а все остальные компоненты, включая двигатель и софт, российского производства. Автомобиль также проектируется на электротяге с запасом хода до 300 километров без подзарядки. Проектировщики хотят перевести авто на топливные элементы на сжиженном водороде.

Я знаю, что у бизнес-структур уже сейчас есть заинтересованность. Например, перевозка контейнеров на небольшие расстояния между портом и вокзалом. Между складскими терминалами и площадками ожидания вне складских комплексов Антон Поппель, генеральный директор EV Tech Фото: © Facebook/Антон Поппель

Российские перспективы

Российские беспилотные машины ждёт суровое испытание российскими дорогами. В фонде "Сколково" считают, что они смогут его преодолеть. Есть два основных пути приучения БПТС к маршруту.

Первый — путь опыта, второй — путь знаний. Проще говоря, можно или загрузить карту местности со всеми знаками и поворотами, или прокатывать беспилотник по всем маршрутам, чтобы он сам запомнил и зафиксировал все нюансы дороги. Второй путь пока считается более надёжным. Также в "Сколково" обрисовали и примерные перспективы на будущее, назвав три вещи, которые нужны сейчас российской беспилотной отрасли.

"Сейчас нужна корректировка нормативной базы — то, чем сейчас занимается "Автонет". Второе — это все необходимые страховые тарифы как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Третье — это качество связи. Предпочтительной считается 5G: она позволяет постоянно мониторить и удалённо контролировать происходящее", — пояснил руководитель транспортной инфраструктуры "Сколково" Кирилл Жанайдаров.

Российские разработчики и авторы дорожной карты "Автонет" не рисуют безоблачных перспектив. Они подходят к прогнозу прагматично. Правительственная программа по развитию беспилотных авто рассчитана до 2035 года. Первый этап — до 2020 года — предполагает работу над правовой базой. С 2020 по 2025 год хотят готовить условия для массового выпуска. Период с 2025 по 2035 год описан абстрактно: предполагается наблюдать и анализировать происходящее.

Аналитики считают, что объём российского автомобильного рынка не предполагает внедрение беспилотных систем исключительно на российской базе. Это не выгодно. В 2016 году весь отечественный автопром с учётом заводов по сборке иномарок на нашей территории выпустил 1,6 миллиона машин. В то время как лишь Ford за год выпустил 6,6 миллиона авто. А Toyota — 10 миллионов.

Поэтому специалисты предполагают, что прорывным направлением для российских инноваторов может стать начинка и софт для иностранных беспилотников. Все специалисты сходятся в одном: российской науке и экономике нужно как можно плотнее и быстрее включаться в эту инновационную беспилотную гонку. Если у нас не будет своих разработок, страна не только потеряет триллионный рынок, но и бесповоротно отстанет в технологическом плане от всего остального мира.