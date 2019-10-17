Бесплодие от чревоугодия. Как фастфуд делает мужчин импотентами

Австралийские учёные выяснили , что фастфуд негативно влияет на выработку тестостерона у мужчин, ослабляет мужскую функцию и приводит к бесплодию. Лайф пообщался с диетологами и собрал список продуктов, которые нужно срочно исключить из привычного им рациона, пока не поздно.

Гамбургер Один съеденный гамбургер снижает уровень тестостерона на 25% Фото © Pixabay

Особенно этот продукт влияет на мужчин, имеющих избыточный вес.

Сладкие газированные напитки У тех мужчин, кто регулярно употребляет этот напиток, количество сперматозоидов снижается на 30% Фото © Pexels

Главные компоненты, которые содержатся в газировке и наносят вред мужскому организму, — газ, бензоат натрия и сахар. 200 мл напитка содержат шесть столовых ложек сахара, однако обычно одним стаканом употребление сладкого напитка не ограничивается. Один литр в день уже ведёт к ожирению и импотенции.

Картофель фри В первую очередь картошечка из фастфуда вредна за счёт повышенного содержания трансжиров. Они снижают уровень фертильности Фото © Pexels

— Крахмал влияет на углеводный обмен и ведёт к повышению уровня женских гормонов в организме мужчин, что нарушает гормональный баланс и угнетает половую функцию. Эффект, к которому приводит употребление картошки фри, сопоставим с тем, что делает с мужским организмом пиво, — отмечает диетолог, профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФНКЦ ФМБА России Маргарита Королёва.

Сосиски Колбасные изделия также относятся к фастфуду. При длительном употреблении они снижают либидо Фото © Pexels

В любой, даже самой качественной колбасе содержатся нитрит и нитрат натрия, не говоря уже про соль. Эти компоненты и приводят к негативным последствиям.

Мороженое Любимое детьми лакомство губительно для мужчин, особенно для тех, кто имеет избыточный вес. Оно снижает интерес к сексу Фото © Pexels

Мороженое с содержанием жира более 20% потянет на 400 килокалорий. Это прибавит лишних килограммов и снизит количество тестостерона. Результат — падение либидо и всех сопутствующих "радостей".

Когда мы говорим о мужском здоровье, нужно помнить не только о половозрелых гражданах, но и о подрастающем поколении.

— Особенно вреден фастфуд для мальчиков, ведь у них идёт формирование репродуктивной системы. Если старшее поколение хотя бы в детстве питалось более правильно — в рационе были местные натуральные продукты, то сегодняшнее поколение подвергает себя риску намного раньше. Исследования показывают, что у современных юношей зачастую здоровье хуже, чем у пожилых людей, — отмечает Маргарита Королёва.

В 2004 году в Америке провели эксперимент. 33-летний доброволец Морган Сперлок, здоровый и стройный, в отличной физической форме, в течение 30 дней питался исключительно фастфудом. За это время он набрал лишние 11 килограммов, а также спровоцировал таким питанием нарушение половой функции. Чтобы прийти в норму, ему понадобилось 14 месяцев.