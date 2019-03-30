Отец четверых детей спит по 10 часов в неделю, и это лучшее, что с ним случалось

Нод Эпштейн столкнулся с бессонницей уже в 6 лет. Сейчас ему 54, он отец четверых детей и называет свою бессонницу благословением.

Испробовав всевозможные средства, начиная с акупунктуры и заканчивая снотворными таблетками, Нод Эпштейн из Лондона смирился с неизлечимой бессонницей. И начал получать от неё удовольствие. Пока другие испытывают усталость и подавленность, если спят меньше 8 часов, Нод Эпштейн может проспать за ночь всего 20 минут, а то и вовсе не сомкнуть глаз — и чувствовать себя прекрасно, сообщает Daily Mail.

Освободившееся ото сна время Нод Эпштейн тратит с пользой: пишет стихи, учится играть на пианино и говорить по-французски. В молодости эта особенность организма делала Нода заводилой на любой вечеринке.

Я всегда уходил с вечеринок последним. Мог протанцевать всю ночь в клубе, а потом пойти на работу к 6 утра — и быть как огурчик Нод Эпштейн

Бессонница "пригодилась" и когда он стал отцом четверых детей. Жена Нода, Джулия, могла как следует выспаться ночью, пока он приглядывал за малышами. Правда, супругам приходится спать в разных кроватях — иначе Нод постоянно рисковал разбудить свою жену. Но мистер Эпштейн утверждает, что бессонница делает его жизнь только лучше.