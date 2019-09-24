Россия не спит. Самые эффективные способы борьбы с бессонницей

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Фото © Gettyimages

Перепады температур и резкое похолодание отразились на состоянии россиян. Многие жалуются на бессонницу. Мы собрали простые и эффективные способы улучшения сна.

Откажитесь от гаджетов

Врачи рекомендуют забыть про телефон или компьютер за полчаса до сна, заменив книгой. Яркий экран мешает расслабиться и уснуть

Фото © Pixabay

Ни кофе, ни алкоголя

Кофе и чай — стимуляторы и не дадут уснуть. А алкоголь хоть и расслабляет, но нарушает сонный цикл, и вы проснётесь разбитым

Фото © Pixabay

Попробуйте медитацию

Она позволит расслабиться. Если вас пугает это слово, то можно просто дышать медленно и глубоко, считая до 10 на вдох и выдох

Фото © Pixabay

Попробуйте найти для самоанализа другое время

Люди любят перебирать события дня, лёжа в кровати. Это лишь помешает вам уснуть. Для анализа лучше выбрать время за час до сна

Фото © Pixabay

Режим — ваш друг

Столь необходимый гормон мелатонин вырабатывается с 23 до 4 часов. Поэтому спать ложиться лучше ежедневно не позже 22–23 часов

Фото © Pixabay

Держите спальню в холоде

Многие специалисты советуют перед сном проветрить комнату или включить кондиционер. Жара в спальне мешает уснуть

Фото © Pixabay

Забудьте про еду

Не ешьте за три часа до сна. А если перекусывать, то сонными продуктами: зелёные овощи, орехи, бобовые. Продукты богатые магнием

Фото © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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