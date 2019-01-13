Библиотекарша спасла 110-летнее дерево, превратив его в то, что восхитило всех

Шарали Армитаж Ховард из Айдахо, США, решила, что старое мёртвое дерево ещё может быть полезно. Она устроила в нём маленькую библиотеку, тем самым дав новую жизнь засохшему исполину.

Когда-то тополь выглядел так — роскошное дерево справа

Но "старичок" засох, и его должны были срезать, а пень выкорчевать, но Шарали придумала идею получше

Американка, библиотекарь, художник и бывший переплётчик, решила сделать в нём маленькую очаровательную библиотеку

Ведь в век электронных книг всё равно приятно полистать бумажные страницы

Библиотека выглядит будто сказочный домик с маленькой крышей и фонариком над застеклённой дверью

И каждый может принести в неё свои книги и взять что-то для себя

И Шарали не одинока в своей затее. Ей помогла организация Little Free Library, которая занимается созданием мини-библиотек по всему миру

Кто в детстве не мечтал о домике на дереве? Теперь у вас есть возможность посетить домик в дереве, да ещё и стать после этого немножечко умнее

И это пришлось по душе многим. В комментариях к посту на "Фейсбуке" многие писали, что идея просто замечательная

Великолепная идея! June Brust