Библиотекарша спасла 110-летнее дерево, превратив его в то, что восхитило всех

Когда-то тополь выглядел так — роскошное дерево справа
Но "старичок" засох, и его должны были срезать, а пень выкорчевать, но Шарали придумала идею получше
Американка, библиотекарь, художник и бывший переплётчик, решила сделать в нём маленькую очаровательную библиотеку
Ведь в век электронных книг всё равно приятно полистать бумажные страницы
Библиотека выглядит будто сказочный домик с маленькой крышей и фонариком над застеклённой дверью
И каждый может принести в неё свои книги и взять что-то для себя
И Шарали не одинока в своей затее. Ей помогла организация Little Free Library, которая занимается созданием мини-библиотек по всему миру
Кто в детстве не мечтал о домике на дереве? Теперь у вас есть возможность посетить домик в дереве, да ещё и стать после этого немножечко умнее
И это пришлось по душе многим. В комментариях к посту на "Фейсбуке" многие писали, что идея просто замечательная
Великолепная идея!
June Brust
Самая милая маленькая библиотека, которую я видела
pinniped1
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