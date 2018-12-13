Бизнесмен забил насмерть девушку из эскорта ступкой и притворился спящим

Мужчина утверждает, что отключился, как только они поднялись в квартиру, поэтому ничего не помнит.

Отец двоих детей забил до смерти 29-летнюю элитную эскортницу с помощью кухонной ступы. Когда прибыла полиция, 48-летний Захид Назим лежал в постели вместе с погибшей, притворившись, что потерял сознание. По данным следствия, подозреваемый ударил девушку 13 раз по затылку, а после начал душить, сообщает The Sun.

О пропаже Кристины Эбботтс сообщили её друзья после того, как она не пришла на собственный день рождения. Девушка присматривала за квартирой своего друга в Лондоне, пока он был в отъезде, и должна была устроить вечеринку.

Впрочем, финансовый консультант, который работал во втором крупнейшем финансовом холдинге Канады Toronto-Dominion Bank, отрицает свою причастность к убийству. Тем не менее мужчина провёл ещё 12 часов в квартире с телом, отправляя пошлые фотографии и видео другой секс-работнице.

Кристина и Захид виделись всего пару раз и договорились встретиться в ночь перед её днём рождения. Они купили алкоголь в соседнем магазине и поднялись в квартиру. Когда полиция ворвалась туда, Захид лежал на кровати. После ареста его доставили в больницу, где врачи обнаружили травмы, свидетельствующие о том, что мужчина пытался причинить себе вред.

По словам обвиняемого, последнее, что он помнит, — это то, как они вошли в квартиру. Впрочем, на телефоне Захида было найдено видео, на котором он мастурбирует после убийства. Кроме того, отпечатки пальцев мужчины были найдены на окровавленной ванне и пестике.