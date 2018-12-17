Офицер снял, как банкир, убивший эскортницу, притворился спящим во время ареста

Мужчина утверждает, что не помнит, что произошло в тот злополучный день, так как отключился.

Бизнесмен забил до смерти 29-летнюю элитную эскортницу с помощью кухонной ступы, однако, когда прибыла полиция, Захид Назим решил притвориться спящим. На записи с нательной камеры одного из офицеров видно, как 48-летний мужчина лежит на диване, не обращая внимания на происходящее. В соседней комнате лежало изуродованное тело Кристины Эбботтс, поэтому сначала полицейские решили, что Захид тоже мёртв, сообщает The Sun.

После медицинского обследования доктор не исключил вероятность, что подозреваемый притворился, что всё это время был без сознания. Как потом установило следствие, Захид находился с трупом в квартире в течение 12 часов.

Впрочем, по словам 48-летнего мужчины, он ничего не помнит после того момента, как зашёл вместе с девушкой в её квартиру в Западном Сассексе. Во время допроса Захид разрыдался, когда полицейские заговорили о смерти Кристины.

Я не просчётливый психопат, который придумывает для вас истории а-ля "Молчание ягнят" Захид Назим

В ночь убийства пара решила вместе выпить, после чего перешла на наркотики. В какой-то момент мужчина плохо себя почувствовал и пошёл спать, а когда он проснулся, то девушка была уже мертва.