Правительство задумалось о лечении вейперов

В правительстве рассматривается законопроект, в котором впервые поднимается вопрос о лечении вейпозависимости. В числе прочего речь идёт об организации специализированной медицинской помощи. Лайф выяснил, нужно ли лечить вейперов.

Правительство обсуждает необходимость лечения россиян от пристрастия к вейпу. Внимание властей к этому вопросу легко объяснить: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), регулярное парение даже безникотиновой жижи повышает риск развития хронической обструктивной болезни лёгких и рака лёгких. При этом опасность электронных сигарет для пассивных парильщиков даже выше, чем обычных сигарет для пассивных курильщиков. Уровень содержания таких металлов, как никель и хром, во вторичном аэрозоле больше, чем в табачном дыме.

Все эти данные содержатся в пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Он направлен, в частности, на сокращение потребления вейпа. Речь идёт не только об ограничениях по месту парения и продажи электронных сигарет, но и о вопросах медицинской помощи парильщикам. Проще говоря, о лечении вейпозависимости. Впрочем, Минфин пока законопроект не поддержал. Причина — в документе нет финансово-экономического обоснования предлагаемых нововведений.

— Требуют дополнительной проработки, обоснования (в том числе финансово-экономического) и обсуждения проектируемые нормы, целью которых является регулирование вопросов оказания гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления бестабачных курительных изделий, лечения последствий потребления бестабачных курительных изделий, — объясняют в Минфине.

Действительно, никаких конкретных мер по лечению от вейпозависимости в документе не предлагается. Тем временем о том, что парозависимость тоже надо лечить, сейчас вообще мало кто задумывается. Поэтому и услуги специализированной в наркоклиниках пока нет. Но вполне вероятно, что скоро вейперам придётся раскошелиться на лечение. В среднем курс избавления от пристрастия к никотину стоит в России от пяти до двадцати тысяч рублей.

— Сейчас нет госпрограмм даже по лечению табакозависимости, а про зависимость от вейпа вообще практически не говорят, — отмечает руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. — Тем не менее она есть, и её недооценивают. Вспомните: мы очень долгое время не могли определиться с курительными смесями под названием "синтетические наркотики". И всё обсуждали, соли для ванн это или ароматизаторы. Тем временем гибли тысячи людей. Аналогичная ситуация и с вейпом. Надо признать, что вейп содержит никотин, что он так же вреден, как и табак. И от него тоже надо лечить. Никотин — это наркотическое вещество. А безникотиновые смеси составляют всего 10–12% от рынка. Чем раньше мы признаем вред вейпа и начнём лечить зависимость от него, тем лучше.

Как отмечает нарколог Александр Гринев, лечение парозависимости очень похоже на лечение обычной табакозависимости. В первую очередь определяется, что именно привлекает пациента в курении и вейпе. Организм у всех разный. Одни люди быстро подсаживаются на никотин и становятся зависимыми именно от содержимого сигареты или вейпа. В обоих случаях основой является никотин. У других формируется в первую очередь психологическая зависимость: снять стресс после работы, сбегать на перекур с коллегами, расслабиться с друзьями. Это своего рода ритуал. И здесь парозависимость легко может сформироваться даже от безникотиновых электронных сигарет.

Таким пациентам надо просто найти другой способ расслабиться и решить те психологические проблемы, которые тянут их к вейпу. Одним словом, к каждому человеку нужен свой подход. Впрочем, нарколог признаёт: пока у него не было ни одного пациента, который целенаправленно пришёл бы лечиться именно от парозависимости. Просто большинство вейперов искренне считают своё увлечение вполне безобидным и не воспринимают его как вредную привычку.