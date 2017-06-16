В правительстве хотят сделать для вейперов отдельные "парилки"

Специалисты Минкульта заметили любопытный момент в поправках к законопроекту, который ограничивает продажу и употребление вейпа. Как выяснилось, в нём никак не определяются места для парения. Фактически вейперам придётся дымить в тех же помещениях, где курят обычные сигареты. Получается, парильщиков вынуждают стать пассивными курильщиками.

Идея приравнять употребление вейпа к сигаретам обсуждается в правительстве уже почти год. Чиновники практически единогласно выступают за то, чтобы ограничить места для парения. И это не удивительно, ведь сейчас "подымить" электронной сигаретой можно и в транспорте, и в кафе, и в школе. И на вполне себе законных основаниях. Против идеи ограничения мест для парения не возражают даже большинство вейперов. Тем временем ни один ограничивающий свободу парения законопроект так и не был принят. Виной всему многочисленные неточности в юридических формулировках.

Вот и сейчас Минкульт не согласовал проект официального отзыва на проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". В распоряжении Лайфа есть соответствующий отзыв Минкультуры.

— В проекте официального отзыва на законопроект Минздравом России уже обозначалось, что противодействие электронным системам доставки никотина рационально осуществлять на разумных началах, с возможностью установления мест для потребления электронных систем доставки никотина, — отметили в Минкульте. — Вместе с тем законопроект не предполагает установку подобных специальных мест, предлагая вместо этого лицам, выступающим противниками курения табачной продукции, становиться её пассивными потребителями, так как правомерно потребить используемые ими электронные системы доставки никотина становится в определённых условиях возможным только в помещениях, созданных исключительно для потребления сигарет.

Иными словами, парильщикам фактически предлагается стать пассивными курильщиками. Им придётся парить в специально оборудованных зонах для курения. И, конечно, неминуемо вдыхать табачный дым. Учитывая, что часть вейперов осознанно отказались от употребления никотина в любом виде и употребляют только безникотиновую жижу. Вот на их защиту и встал Минкульт.

— Ситуация, безусловно, парадоксальная и, я бы сказал, комичная, — считает врач-нарколог Александр Гринев. — Ну не строить же "парилки" рядом с курилками? Таким образом мы можем договориться до того, что любителю каждого сорта сигарет надо строить личную курилку, так как ему неприятен запах других. В то же время и дышать сигаретным дымом вейперам не стоит. По крайней мере тем, кто перестал употреблять никотин. Но не везде есть возможность разграничивать помещения. Так что вряд ли получится полностью оградить вейперов от табачного дыма. Люди сами должны понимать, что дым вреден. Единственный выход спасти своё здоровье — это вообще бросить курить и парить.