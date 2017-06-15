Кризис кончился, доходы падают. Путин об инфляции, зарплатах и кредитах

Сегодня Владимир Путин провёл 15-ю прямую линию, ответив на вопросы россиян. Одной из центральных тем обсуждения стала экономическая ситуация в стране. Президент отметил: кризис кончился, инфляция достигла рекордно низкого уровня, зарплаты начали расти. Тем не менее реальный уровень доходов населения падает...

Первый же вопрос, на который ответил президент в ходе прямой линии, касался экономического кризиса, начавшегося в стране в 2014 году. Владимир Путин отметил, что самое плохое позади и российская экономика перешла к периоду роста. Реальная заработная плата с июля-августа начала немного расти. Инфляция достигла рекордно низкого уровня — 4,1%, а к концу года может снизиться до 4%. В то же время, несмотря на все позитивные тенденции, уровень доходов населения падает.

— Ситуация для России нетипичная, — объясняет аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. — Обычно у нас экономический рост примерно сопоставим с ростом реальных зарплат и реальных доходов населения. И сейчас экономика у нас уже три квартала назад вышла из рецессии и показывает рост. Было бы логично увидеть и рост реальных доходов населения, но этого не происходит по нескольким причинам. Во-первых, опережающими темпами растут обязательные платежи домохозяйств. Во-вторых, играет роль стратегия Центробанка, которую поддерживает и президент, и правительство.

Позиция Центробанка такова: ценой некоторого замедления темпов роста реальных доходов сейчас получить рост реальных доходов в будущем. И произойдёт это во многом за счёт снижения процентных ставок по кредитам. Пока же, несмотря на низкую инфляцию, банки не готовы давать низкий процент по кредитам. Просто потому, что у них самих инфляционные ожидания завышены — они опасаются разгона инфляции в будущем. Причём ожидания завышены примерно в три раза. То есть банки предполагают, что инфляция может быть 12% и не рискуют выдавать дешёвые кредиты.

— Если Центробанку удастся приблизить инфляционные ожидания к уровню инфляции, то уже через два года ставка по ипотеке может быть 6%, а по потребительским кредитам — 10%, — прогнозирует Нигматуллин. — Это вполне европейские показатели.

На прямой линии обсуждался и вопрос поддержки малого бизнеса. Президент рассчитывает, что Центробанк и в будущем будет аккуратно снижать ключевую ставку. При этом одна из важнейших проблем — доступность кредитов для малого и среднего бизнеса. Владимир Путин вспомнил обещание Центробанка увеличить объёмы финансирования коммерческих банков на 6%. Также он отметил, что прибыль коммерческих банков растёт и на сегодняшний день достигла 650 миллиардов рублей. При этом объёмы кредитования не увеличиваются. Сейчас правительство будет исправлять эту ситуацию, но аккуратно, чтобы не расшатывать макроэкономику.

В то же время президент отметил, что в России начало расти производство в таких сложных областях, как радиоэлектроника, ракетная область, фармацевтика, тяжёлое машиностроение, не говоря уже про сельское хозяйство. Представители агробизнеса сообщили президенту о росте производительности. Темпы роста составили более 50% с начала введения ограничений, на поставку в РФ сельхозпродукции из ряда стран. Вспомнить хотя бы знаменитые турецкие помидоры. Помимо обеспечения внутренних нужд, российский агробизнес увеличивает экспортные мощности. В частности, президент сообщил, что идут переговоры с Китаем об открытии его рынка для российской свинины и мяса птицы.

— Сейчас есть целый ряд областей, в которых мы опережаем западные страны, — отмечает Нигматуллин. — В частности, IT и telecom. Взять к примеру мобильный банкинг. В России эта технология намного более развита, чем в Европе. Там люди более консервативны. Кстати, высокотехнологичный бизнес сможет активнее развиваться после снижения ставок по кредитам. Просто пока у него рентабельность ниже, чем процентные ставки. А вот в сельском хозяйстве отставания по урожайности от США нам не ликвидировать. Хотя бы потому, что у нас запрещено выращивание генномодифицированных растений. А в США по некоторым культурам 100% урожая генномодифицированы.

В связи с этим резонно прозвучал вопрос, касающийся интереса президента к так называемой цифровой экономики. В ходе блиц-опроса у президента спросили: "Говорят, вы буквально заболели цифровой экономикой".

"Я здоров" ,— ответил президент.