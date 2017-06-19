Россияне меняют отдых в Европе на Среднюю Азию

К неожиданным результатам пришли аналитики агентства "Турстат". В топ-50 самых популярных стран у российских путешественников впервые вошёл Таджикистан. По оценкам экспертов, интерес к Средней Азии вырос в том числе из-за погодных условий. Аномально холодная весна и дождливое лето погнали в тёплые края даже тех туристов, которые изначально планировали отдохнуть дома. Спрос на туры выходного дня вырос на 20%. Среди самых востребованных направлений коротких путешествий и оказались недорогие безвизовые республики Средней Азии.

Уже третий квартал подряд российская экономика показывает рост. И очевидно, что среди самых успешных отраслей окажется туриндустрия. Интерес к путешествиям заметно растёт.

— Статистика 2017 года показывает, что выезд за рубеж вырос впервые с 2013 года, выездной туризм в 2017 году растёт двузначными цифрами практически по всем популярным направлениям, — заключили аналитики агентства "Турстат".

Кстати, россияне стали активно интересоваться не только привычными пляжными направлениями, но и неожиданными маршрутами среднеазиатских республик. К примеру, в тройку лидеров рейтинга вошёл Казахстан. Страну посетило 512 тыс. российских туристов.

33-е место заняла Киргизия — туда отправилось 44 тыс. человек. Но самое удивительное — 41-е место застолбил Таджикистан, который вообще редко учитывался в туристических рейтингах. В республике побывало 22 тыс. российских туристов. Тогда как традиционно более популярный Узбекистан опустился на строчку ниже — на 42-е место с 21 тыс. туристов.

Интересно, что такая же безвизовая, но на первый взгляд более востребованная Сербия заняла 45-е место в рейтинге. Туда отправилось только 14 тыс. российских путешественников. В Черногорию съездило только 10 тыс. наших соотечественников, и она заняла 48-е место. Проигрывают среднеазиатским республиками и Португалия, и Хорватия, и Румыния. Замыкает рейтинг Тунис.

В Таджикистане сейчас рейтинг "Турстата" обсуждается достаточно бурно. В республике отмечают, что рост интереса со стороны российских туристов связан с постановлением президента создать в республике отдельный комитет по развитию туризма.

— Действительно, Таджикистан сейчас активно представлен на российских выставках и профильных мероприятиях — видно, что в стране взяли курс на привлечение иностранных туристов, — отмечает соучредитель агентства "Майс турс" Максим Курышкин. — Соответственно, те путешественники, которые устали от привычных маршрутов, сейчас переключились на Таджикистан. Средней Азией интересуется и сфера бизнес-туризма. Дело в том, что теракты в Европе не прошли незамеченными. Неспокойная обстановка многих настораживает, и люди ищут более безопасные направления для путешествий. На этом фоне Средняя Азия выглядит достаточно привлекательно. А Таджикистан привлекает к себе внимание ещё и очень сильным промоушеном, поэтому он и становится всё более заметным направлением в регионе.

В этом году на руку среднеазиатской туриндустрии сыграла ещё и российская погода. На редкость дождливые и холодные май и июнь подтолкнули к путешествиям даже тех россиян, которые хотели остаться дома. Они начали искать тёплые направления для небольших праздничных путешествий и туров выходного дня. По данным портала Tourdom, в этом июне россияне забронировали на 10% больше коротких туров, чем за всё лето прошлого года. Правда, это касается в первую очередь недорогих путешествий. Примерная цена пакета — 10 тыс. рублей. В некоторых турагентствах, например в "Майс турс", спрос вырос ещё больше — на 20%.

— Среднеазиатские республики выбирают либо искушённые путешественники, либо люди из регионов, откуда туда ближе всего и дешевле лететь, — отмечает Максим Курышкин. — И тёплая погода в том регионе сейчас тоже будет играть роль.

Впрочем, в дальнейшем спрос на Среднюю Азию будет зависеть от ценовой политики. Сейчас туры в этот регион организует достаточно мало турагентств и не все готовы переключаться на новое направление.

— Летом традиционно популярнее пляжные туры, а Средняя Азия всё равно проигрывает по цене, — отмечает директор турагентства "Натурвэй" Вячеслав Конышев. — Например, отдых на Иссык-куле в Киргизии будет дороже, чем пакетный тур в Турцию. Только за сумму перелёта в Бишкек из Москвы можно отлично отдохнуть в турецком отеле "четыре звезды". Мы, например, не думаем выходить на среднеазиатский рынок просто потому, что работаем с теми курортами, которые знаем. А это преимущественно Европа.