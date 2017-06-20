В России могут "пометить" все импортные велосипеды

Только за 2016 год российский бюджет недополучил 10 млрд рублей от недобросовестных импортёров велосипедов. Чтобы сэкономить, они осознанно занижают их таможенную стоимость. Как стало известно Лайфу, российские производители и поставщики велосипедов обратились к зампреду правительства Аркадию Дворковичу с предложением ввести маркировку товарными знаками "готовые велосипеды" и "велосипедные рамы". Только за счёт продажи этих знаков импортерам бюджет сможет ежегодно получать по 150 млн рублей.

По данным Федеральной таможенной службы, только в 2016 году в Россию было ввезено порядка 2 млн готовых велосипедов и ещё столько же в виде комплектующих. Большинство из них были импортированы из Китая. Это, как правило, велосипеды низшей ценовой категории. 5% ввезли из стран ЕС и США — это сегмент "премиум".

При этом весь российский рынок с учётом отечественного производства составляет 4–5 млн велосипедов в год. Таковы данные Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии. Её руководитель Павел Шмидов совместно с председателем Ассоциации "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия" Валентином Трищенко отправил обращение к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу.

— В целях уменьшения размеров таможенных платежей недобросовестные импортёры занижают таможенную стоимость ввозимых велосипедов и комплектных частей изделий и тем самым наносят существенный ущерб бюджету РФ (по нашим предварительным оценкам, только за 2016 год государство недополучило до 10 млрд рублей), — гласит документ.

Авторы обращения отмечают — эти деньги могли бы быть потрачены на развитие отечественной велопромышленности, чтобы локализовать производство и создавать новые рабочие места внутри страны. В то же время они обращают внимание, что уже сейчас порядка 50% импортёров ввозят свой товар в разобранном состоянии как комплектующие. Если ужесточить пропускной режим для готовых велосипедов, то, чтобы не платить полноценные таможенные платежи, их примеру последуют и остальные.

— В связи с этим с целью исключения недобросовестного занижения таможенной стоимости просим рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарным позициям "готовые велосипеды" и "велосипедные рамы", — отмечают авторы обращения. — Ежегодно бюджет страны будет пополняться на сумму не менее 150 млн рублей только за счёт приобретения импортёрами самих идентификационных знаков. Кроме того, указанная мера будет способствовать пресечению попыток ввоза велосипедных рам и готовых велосипедов нелегальным путём.

Впрочем, потребители справедливо опасаются: не ударит ли новая мера по их кошельку. Ведь фактически производители самых дешёвых велосипедов потеряют хорошую возможность сэкономить.

— В результате цены на велосипеды могут вырасти примерно на 20%, но вопрос здесь не в цене, — отмечает член Гильдии маркетологов, генеральный директор аналитического агентства "Сегмент" Денис Никитас. — Если стоит задача поддержать отечественных производителей, то на них повышение таможенных затрат импортёров никак не скажется. Даже если импортные велосипеды вырастут в цене, то спрос на них не изменится. Это вещь, которую, как и автомобиль, покупают примерно на 5–7 лет. И покупатели обращают внимание прежде всего на характеристики, а уже затем на цену. Чтобы поддержать отечественного производителя, нужно не бороться с конкурентами, а стимулировать спрос. В данном случае — развивать инфраструктуру. В большинстве российских городов проблемы с велодорожками, велопарковками, на работе нет возможности принять душ. Продажи велосипедов, в том числе и отечественных, будут расти по мере роста инфраструктуры.