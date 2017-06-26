"Калигула-стайл". Бизнесмены платят сотни тысяч учителям-лошадям

В этом году бизнес-тренинги с лошадьми стали одним из самых динамично развивающихся сегментов рынка делового образования. За год спрос вырос примерно в 10 раз. При этом, несмотря на сложность организации, цены на конное обучение сопоставимы с обычными бизнес-тренингами. Лайф выяснял, чему и за сколько предприниматели учатся у лошадей.

Не один лишь древнеримский император Калигула верил в особые способности лошадей. Крупный лысый мужчина с завязанными глазами пытается на поводу провести лошадь через узкий тоннель, над которым крупными буквами написано: "Сокращение издержек". Он заметно нервничает, на лбу испарина. Лошадь не слушается. Она не понимает поставленных задач так же, как и ещё 20 его подчинённых, которые пришли вслед за руководителем в конный клуб на бизнес-тренинг. Тоннель — это декорация на площадке, а лошадь — одна из десяти непарнокопытных тренеров.

Обычно конные бизнес-тренинги начинаются со знакомства с табуном. Ведущий мероприятия рассказывает участникам о лошадях, их характерах, о том, что если человек научится управлять лошадью, то научится управлять и своими целями и задачами. Затем идёт практическая часть, где участники разбирают проблемы своего бизнеса, ставят задачи и формулируют способы их достижения. А затем уже начинается практическая часть.

Если это тренинг по лидерству, то задача участников — мотивировать лошадь пойти за собой. Если компании предстоит реорганизация, то лошадь поможет определить сильные и слабые стороны участников. Например, не каждому под силу преодолеть страх рядом с крупным животным. Особенно с завязанными глазами. Одним словом, чтобы раскрыть свой потенциал, человеку нужно выйти из зоны комфорта, что и происходит на манеже.

Дмитрий — финансовый директор крупной логистической компании — всё-таки преодолел все свои страхи и провёл лошадь через тоннель. Тренинг сотрудников подразделения длился два дня, а через два месяца им удалось достичь запланированной нормы прибыли. История Дмитрия далеко не единичный случай. Сейчас всё больше компаний ищут нестандартные способы решения поставленных задач. Особенно летом, когда можно совместить обучение сотрудников с корпоративным отдыхом на природе. В среднем по России конный бизнес-тренинг группы из 20 человек стоит порядка 200–300 тысяч рублей. Причём интерес к ним растёт куда динамичнее, чем в остальных сегментах этого рынка.

— За год спрос на бизнес-тренинги с лошадьми у нас вырос в 10 раз, — рассказывает директор hr-агентства "Артизан" Ольга Платонова. — На июль, например, у нас запланировано четыре тренинга, а это для нас полная загрузка. Работаем на пределе возможностей. Всё-таки каждый тренинг требует специальной подготовки. Бывают индивидуальные тренинги, а бывают и группы по сто человек, но чаще всего занимаемся с группами по 15–25 человек.

Ольга с детства занималась любительским конным спортом. Закончив МГУ по специальности "Государственное и муниципальное управление", работала в отделе кадров крупных предприятий. В 2008 году открыла собственное hr-агентство, но грянул кризис, работать приходилось на грани выживания. Вскоре стало понятно, что нужно искать своё уникальное направление. И тут Ольга решила совместить работу и хобби. Она отправилась в Германию и США, осваивать навыки бизнес-тренингов с лошадьми.

Сначала конные тренинги стали лишь одним из направлений работы hr-агентства. Сейчас "Артизан" занимается только ими. Чаще всего тренинги заказывают топ-менеджеры, но бывает, что участвуют линейные сотрудники целых подразделений. К примеру, отдела продаж. Если в группе 20 человек, то участвует порядка 10–12 лошадей. В больших группах бывает и по несколько десятков лошадей. Чаще всего заказывают занятия на сутки, но бывает, что бизнес-тренинг длится от двух до четырёх дней.

— Мы арендуем площадку и лошадей у конных клубов, — поясняет Ольга Платонова. — Каждую лошадь сопровождает ассистент. Это необходимо для обеспечения безопасности участников тренинга. При этом готовится индивидуальная программа исходя из тех бизнес-задач, которые нужно решить. Собственно процессом организации тренинга занимается 12 человек.

Для компании "Тренинг-бутик" тренинг с лошадьми, или экви-тренинг, — одно из направлений работы. Он особенно популярен среди компаний, которые хотели бы внести разнообразие в работу с сотрудниками.

— На бизнес-тренингах бывают ситуации, когда не все участники включены и активно вовлечены в процесс, — рассказывает сотрудник компании "Тренинг-бутик" Наталья Радзиевская. — В экви-программах невозможно быть не включённым на 100 процентов: с лошадью так не получится. Если лошадь не видит перед собой лидера, человека, полностью вовлечённого в процесс выполнения задачи, то слушаться его она не будет. Выполнить упражнение не получится, и поставленная задача выполнена не будет. А благодаря тому, что упражнения выполняются не только один на один с лошадью, но и в двойках-тройках-четвёрках участников тренинга, налаживаются коммуникации в группе, стимулируется взаимодействие всех вовлечённых. Ведь нужно договориться и выполнить поставленную задачу с весьма непростым контрагентом: лошадь будь слушаться только лидера и выполнять лишь внятные и разумные команды. Чтобы выполнить задание, участникам тренинга нужно выявить проблемные стороны в своём общении и научиться работать как единый организм.