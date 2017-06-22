Государство получит "монополию" на торговлю алкоголем в Интернете

Как стало известно Лайфу, в Администрации Президента России поддержали предложение ввести внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию о розничной продаже алкоголя в Интернете. Таким образом планируется закрыть существующие лазейки для нелегальной торговли спиртным в Сети. В то же время сейчас идут публичные слушания законопроекта Минфина, который легализует продажу слабоалкогольной продукции на спецпорталах в доменной зоне egais.ru.

Достаточно вбить в поисковике фразу "доставка алкоголя ночью в Москве", как высвечиваются десятки сайтов, предлагающих спиртное на любой вкус и кошелёк. И это несмотря на то, что уже десять лет продажа алкоголя в Интернете запрещена, как и продажа оффлайн после 23 часов. Тем не менее все усилия по борьбе с такими сайтами оказываются тщетными.

Ведь, чтобы закрыть ресурс, требуется решение суда. К тому же продавцы давно научились маскироваться. К примеру, оформляя спиртное как "товар под залог до утра" или как подарок при покупке сувенира (допустим, зажигалки). Схем много, а результат один: теневая онлайн-торговля алкоголем кипит круглосуточно, к тому же часто курьеры привозят заказчикам контрафактное спиртное.

Масштаб теневого рынка достиг таких размеров, что потребовал вмешательства на высшем уровне. По данным Лайфа, помощник президента РФ Андрей Белоусов обратился в июне к президенту с предложением как можно скорее поручить правительству, депутатам Госдумы и Администрации Президента законодательно решить проблему, связанную с нелегальной торговлей спиртным в Интернете.

— В письме говорится, что сейчас нет препятствий к внесению в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" изменений, предусматривающих внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию о розничной продаже алкоголя дистанционным способом, — рассказывает источник, знакомый с содержанием письма.

В то же время помощник президента обращает внимание, что сейчас готовится законопроект, наоборот, разрешающий продажу алкоголя в Сети. Речь идёт об инициативе Минфина, которая подразумевает законодательные изменения, направленные на предоставление возможности осуществлять розничную продажу слабоалкогольной продукции (вино, пиво, шампанское и т.п.) дистанционным способом с использованием сети Интернет на специальных сайтах, доменное имя которых находится в зоне egais.ru, — говорится в письме. — Указанные законодательные изменения могут быть внесены по завершении соответствующей работы.

Порядок выдачи таких доменных имен предполагается устанавливать решением правительства. Если законопроект будет принят, то вполне легально купить алкоголь в Интернете можно будет уже в июле следующего года.

— Учитывая остроту проблемы незаконной розничной продажи алкогольной продукции, в том числе нелегальной, представляется целесообразным сориентировать Правительство Российской Федерации, Государственную думу, а также Администрацию Президента Российской Федерации на необходимость внесения изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих внесудебную блокировку сайтов в сети Интернет, распространяющих информацию о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом, — отмечает в своём письме помощник президента.

Источники Лайфа в Администрации Президента подтвердили, что инициатива с большой долей вероятности может быть поддержана. В то же время у рядовых потребителей может возникнуть вопрос: не противоречит ли идея внесудебной блокировки сайтов так активно обсуждаемому законопроекту Минфина, который вообще разрешает онлайн-продажу алкоголя. Получается, что сейчас могут разрешить то, с чем безуспешно боролись столько лет. Однако специалисты рынка говорят, что инициатива властей логична и направлена на борьбу с незаконной торговлей контрафактной продукцией.

— Никакого противоречия тут нет, — объясняет директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — Сейчас десятки тысяч сайтов работают незаконно. И продают там в основном контрафакт. При этом интернет-продажа алкоголя запрещена ещё с 2007 года. Закон Минфина создаёт принципиально иные условия дистанционной торговли. В том числе там прописаны и механизмы ограничения на продажу алкоголя несовершеннолетним и в ночное время. В результате на всю страну будет всего порядка тысячи сайтов, зарегистрированных в одной зоне egais. При этом все другие сайты, продающие алкоголь, конечно, нужно блокировать во внесудебном порядке.

По словам Дробиза, полностью запрещать интернет-продажу алкоголя бессмысленно. Это только способствует развитию теневого рынка и ослаблению легальных производителей.

— Дистанционная продажа алкоголя есть во всём цивилизованном мире, — объясняет эксперт. — Во всём мире идёт развитие интернет-торговли. Это будущее всей мировой торговли. И у нас не надо запрещать дистанционные продажи онлайн. Достаточно создать легальную площадку, а всех остальных автоматически закрывать. Так что эти два механизма могут обеспечить реальный контроль за интернет-продажами.