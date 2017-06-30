Правительство одобрило ужесточение наказания за непропуск скорой

В 60 раз вырастут штрафы для водителей, которые не пропустят скорую помощь. Более того, им грозит лишение водительских прав на два года. Как стало известно Лайфу, соответствующий законопроект одобрило правительство.

Утром 20 июня водитель одной из машин упорно не пропускал карету скорой помощи на Золотом мосту во Владивостоке. Очевидцы были так возмущены, что выложили видео в соцсети, где оно вызвало просто бурю негодования. Такие истории в России происходят почти каждый день. В лучшем случае задержка скорой просто заставляет нервничать врачей и автомобилистов. В худшем — заканчивается гибелью пациента. Например, 10 января в Петропавловске-Камчатском девушка 10 минут не уступала дорогу скорой. В результате 21-летний пациент скончался.

Сейчас вопрос "пропускать или не пропускать скорую" во многом остаётся на совести автовладельцев. Просто потому, что наказание за это слишком мягкое. В КоАП прописан только штраф в 500 рублей и лишение прав на 1–3 месяца. Но уже в ближайшее время ситуация должна радикально измениться. В правительстве одобрили законопроект "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь". Он увеличивает штраф до 30 тысяч рублей. В распоряжении Лайфа оказался проект официального отзыва правительства на документ. В нём также указывается, что помимо штрафа водителей будут лишать прав на срок от 1,5 до 2 лет.

— Законопроектом устанавливается административная ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, не повлёкшее наступление негативных последствий для пациента, — гласит официальный отзыв. — В случае если такие последствия возникли, ответственность лица будет определяться в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Далее идёт ссылка на уже одобренные правительством поправки в Уголовный кодекс. Если из-за нерадивого автомобилиста пациент получил вред здоровью средней тяжести, то нарушителю грозит штраф до 40 тысяч или арест на срок до четырёх месяцев. Если же больной получил тяжёлый вред здоровью или умер, то водителя смогут посадить на срок до четырёх лет. Несмотря на остроту проблемы, у юристов к законопроекту много вопросов.

— Конечно, если водитель умышленно не пропустил скорую, то он должен быть наказан, но на практике доказать умысел можно крайне редко, — отмечает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. — В большинстве случаев водители не пропускают скорую либо потому, что теряются и в стрессовой ситуации не могут справиться с управлением, либо потому, что им просто некуда деться — например, когда машины в пробке стоят плотно друг к другу.

По словам Травина, даже если водитель сознательно не пропускает скорую, это нужно доказать, а доказать практически невозможно. Вряд ли кто-то осознанно выйдет из машины и будет говорить на публику, что специально не даёт проехать медикам. К тому же кто и как будет оценивать вред здоровью? Как понять, что человек умер из-за того, что скорая приехала на 10 минут позже?

— Появляется очень много возможностей для злоупотребления законом, — заключает Травин. — В результате пострадать могут как раз добросовестные автомобилисты. Думаю, что ужесточение наказания для водителей в данном случае — это игра чиновников на публику, чисто популистская мера.