Развод по-французски. Airbus может отказаться от российских деталей

Многолетнее сотрудничество французского производителя самолётов и российской корпорации "Иркут" может завершиться в 2018 году.

Один из ведущих мировых производителей самолётов — французский Airbus может отказаться от сотрудничества с российской корпорацией "Иркут", которая много лет подряд продавала европейцам комплекты ниш передних опор шасси для узкофюзеляжных самолётов семейства Airbus 320. Французы требуют скидку, которая пока не устраивает российскую сторону.

— Французы ещё в январе заявили, что в текущем году купят в два раза меньше комплектов, чем годом ранее. Если в 2016 году они приобрели почти 150 комплектов, то в этом — всего 72. Более того, контракт на 2018 год вообще под угрозой: иностранцы настаивают на снижении цены, — заявил источник в компании, знакомый с ходом переговоров.

По данным Лайфа, в прошлом году ПАО "Корпорация "Иркут" производило и поставляло 12 ниш, а годовой контракт составлял около $7 млн.

Первый контракт между Airbus и "Иркутом" был подписан ещё в декабре 2004 года. Тогда российская авиастроительная корпорация получила большой пакет заказов на поставку ниш передней стойки шасси, направляющих закрылков и килевых балок. Первый комплект ниши передней стойки шасси был передан компании Airbus в 2007 году, а с 2009 года корпорация "Иркут" поставляет эти компоненты компании Aerolla, которая производит носовую секцию фюзеляжа А320. На протяжении этого времени корпорация "Иркут" постепенно наращивала производственные объёмы. В 2013 г. "Иркут" отчитывался о передаче заказчику 500-го комплекта ниш шасси для A320.

После введения санкций и политического охлаждения между ЕС и Россией сотрудничество компаний стало постепенно сворачиваться. В декабре прошлого года "Иркут" и Airbus ликвидировали совместное предприятие, созданное для продвижения за границей самолёта-амфибии Бе-200. "Иркуту" принадлежало 70 процентов акций в СП EADS Irkut Seaplane. Созданная в 2005 году компания являлась совместным предприятием российского производителя и Европейского аэрокосмического и оборонного концерна (EADS), позднее переименованного в Airbus. Последний владел 30-процентным пакетом акций.

Перед СП ставилась задача конвертации пассажирских самолётов семейства А320/A321 в грузовую версию. С 2010 по 2025 год планировалось провести модификацию не менее 400 самолётов, но "европейские партнёры просчитались по рынку сбыта продукции". В результате проект был заморожен ещё в 2014 году. Потери российской стороны из-за этого составили около 50 миллионов долларов. Несмотря на финансовые потери, которые в рамках СП понёс "Иркут", в корпорации опыт сочли положительным, так как благодаря сотрудничеству с Airbus она смогла первой в России сертифицировать систему менеджмента качества по международным стандартам.

Нынешние проблемы с переподписанием контракта вряд ли ударят по российскому предприятию. У "Иркута" есть хорошая поддержка со стороны государства. Как сообщали в СМИ, из федерального бюджета будет выделено 12,7 млрд руб. на работы по созданию самолёта МС-21.

Строитель МС-21 — корпорация "Иркут". Опытный образец впервые поднялся в воздух 28 мая 2017 года. Этим самолётом создатели намерены составить конкуренцию Boeing 737 MAX. В зависимости от надобности лайнер сможет перевозить от 150 до 210 человек за один раз. Максимальная дальность полёта при этом всего 5000 км.

Портфель заказов на самолёты семейства МС-21 уже составляет 285 машин. Из них на 175 самолётов заключены твёрдые заказы, то есть покупатели внесли авансовые платежи. В основном заказчики российские. Крупнейшим покупателем является "Аэрофлот", который заказал 50 МС-21. Однако есть также твёрдые контракты с авиакомпаниями из Юго-Восточной Азии, Северной Африки и стран СНГ. Первые три самолёта МС-21 "Аэрофлот" должен получить уже в 2019-м. К 2018 году корпорация "Иркут" соберёт четыре таких самолёта, а к 2020 году, по плану, выйдет на выпуск 20 МС-21 в год, к 2023 году — на 70 лайнеров.

Что касается Airbus, то вряд ли их линейка 320-х станет "менее российской". Так, воронежское ВАСО производит компоненты пилонов двигателей для того же семейства самолётов. А ВСМПО-АВИСМА производит стойки основных шасси для А-350 и 380. Эта же компания производит 60% титановых деталей для всех "аэробусов".