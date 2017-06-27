Александр Беглов узнал об инвестпроектах Курского электроаппаратного завода

Среднерусский экономический форум — мероприятие, в котором традиционно принимает участие большое количество предпринимателей и бизнесменов, занятых в Центральном федеральном округе. Целью форума является не только обсуждение актуальных проблем, но и выявление перспектив для развития экономических направлений региона.

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ), будучи одним из лидеров электротехнической отрасли страны, также принял активное участие в Среднерусском экономическом форуме в 2017 году.

Как заявили представители завода, одной из основных задач КЭАЗ на Среднерусском экономическом форуме была презентация инвестиционных проектов, реализация которых позволяет заводу активно участвовать в программе импортозамещения и производить современную надёжную электротехнику. Специалисты завода представили бизнес-общественности и государственным лицам перспективные проекты по производству автоматических выключателей в литом корпусе, воздушных автоматических выключателей и модульных автоматических выключателей.

С инвестпроектами КЭАЗ, представленными на Среднерусском экономическом форуме, познакомились полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, а также вице-президент российской ТПП Елена Дыбова. Не обошли вниманием инициативы Курского завода представители власти области, губернатор, а также иностранные делегации. Они отметили значимость подобных проектов в развитии отечественного производства и повышении конкурентоспособности российских продуктов на электротехническом рынке.

Официальные лица отметили активные темпы развития завода за последнее время и соответствие его продукции стандартам, установленным правительством. Представители завода напомнили, что не так давно продукты КЭАЗ в результате экспертизы получили сертификаты соответствия Торгово-промышленной палаты и официально признаны продукцией, "не имеющей аналогов, произведённых в Российской Федерации".

КЭАЗ трудится на благо страны уже более 70 лет, выпуская в широком ассортименте современную электротехническую продукцию, в том числе силовые воздушные выключатели. В данный момент консолидированная площадь объектов завода составляет более 60 тысяч квадратных метров, на его территории работают более 1900 станков и более 2000 специалистов. Представители завода работают в 43 регионах страны.

Завод принимает активное участие в реализации государственной программы импортозамещения, а также является одним из якорных резидентов недавно созданного индустриального парка "Союз" — одного из крупнейших производственных объектов региона.

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