Дары Мёртвого моря. Израильский бизнес открывает Россию

На территории крупнейшего в Европе продовольственного агрокластера "Фуд Сити" открылся торгово-выставочный павильон Израиля.

Сегодня на территории крупнейшего в Европе агрокластера "Фуд Сити" в Москве открылся торгово-выставочный павильон Израиля. О важности этого мероприятия говорит тот факт, что в открытии в режиме прямой трансляции приняли участие министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль и президент компании "Алмазная биржа Израиля". А само мероприятие посетили руководитель Торгово-промышленной палаты Израиля Валерий Мигиров, председатель координационного совета "Деловой центр экономического развития СНГ" Анатолий Казаков, президент Московской ТПП Владимир Платонов, руководитель Делового клуба ШОС Игорь Колесов и другие.

Открытие павильона началось с модного дефиле свадебных платьев от израильского дизайнера Эллы Сальман. Готовясь к выходу на российскую аудиторию, Элла постаралась учесть вкусы россиянок. Так, её коллекция — это микс русских и израильских трендов моды.

По словам представителя Торгово-промышленной палаты Израиля и руководителя павильона Израиля Валерия Мигирова, сейчас в павильоне 15–20 израильских компаний. Предполагается, что к концу года цифра вырастет до 40.

— Мы представляем разный спектр продукции — от Алмазной биржи Израиля , фермеров-производителей, шоколада, вин из пассифлоры до чёрной икры из сибирского осетра, который десятилетия назад был завезён на территорию Израиля и выращен там. Да, мы умудряемся продавать картошку в Россию, как бы это банально ни звучало, — говорит Мигиров. — Цель открытия павильона Израиля — расширить спектр наших каналов для сбыта напрямую от наших производителей. Эта площадка — окно на евразийские страны. Здесь мы рассчитываем приобрести больше партнёров и сбыть большее количество товаров.

Несмотря на то что кластер "Фуд-сити" (принадлежит владельцам "Киевской площади" Году Нисанову и Зараху Илиеву) — это в первую очередь место хранения и реализации сельхозпродукции, в павильоне Израиля можно купить и бриллианты.

Их реализует Алмазная биржа Израиля — лидер мирового рынка бриллиантов.

По словам представителя биржи Александры Котовой, в России любят бриллианты и многие могут себе их позволить, при этом рынок эксклюзивных украшений развит слабо. В павильоне можно выбрать уникальные ювелирные украшения стоимостью от нескольких сот до десятков тысяч долларов.

— Один влиятельный клиент из России купил для жены эксклюзивное кольцо за пять миллионов долларов, — говорит Котова в ответ на вопрос о перспективах продаж бриллиантов в России.

Ещё один производитель, представленный в павильоне, — косметическая фирма Alive.

— Мы привезли четыре мини-линии нашей косметики, — говорит соучредитель косметической фирмы Alive Наталья Браверман. — В России мы ориентируемся на средние цены, так как наша косметика не из дешёвых. Выход на Россию — это в первую очередь душевный порыв, потому что я сама родом из Москвы, но много лет живу в Израиле. Во-вторых, вся израильская косметическая продукция высокого качества, конечно, мы ищем новые рынки.

Представлены в павильоне и производители продуктов питания.

— Сейчас россияне стали больше внимания уделять здоровому образу жизни и следить за своим питанием, — говорит директор по маркетингу компании натуральных соусов Nany Амир Долев. — В Израиле наши соусы пользуются большой популярностью. Мы считаем, что сейчас наступил тот момент, когда в России наш продукт примут и поймут, хотя ценовая категория одной баночки выше среднего. Мы не используем никакой химии, всё только натуральное. Подобных соусов в России ещё нет.

— Фрукты и овощи, которые мы привезли из Израиля, — это картошка, редис, морковь, лук. Наша продукция развозится в стране по торговым сетям "Магнит", "Лента". Мы заинтересованы в том, чтобы расширить наше сотрудничество с Россией, — говорит генеральный директор Ассоциации фермеров Израиля Виталий Исаков.

По словам Виктора Камболова, председателя правления Евразийского делового союза, от Израиля Россия в первую очередь ждёт новых технологий:

— У них очень высокого качества сельскохозяйственная продукция. Израиль достаточно давно на рынке РФ, но тем не менее и они и мы считаем, что это не предел. В рамках данного проекта они могут найти новые рынки, расширить географию продаж. Сейчас у нас представлено 25 павильонов, из которых 12 страновых. До конца года мы планируем более 35 стран представить, и это не предел. Мы вышли уже за рамки географии, которую когда-то сами для себя ставили. Сейчас мы плотно ведём переговоры и с европейскими странами — Венгрией, Сербией, странами Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Сейчас ведутся переговоры с Таджикистаном, Турцией, — заявил он.