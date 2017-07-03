Европейцы признали, что "заплатили" за санкции дороже России

В июле исполнилось три года с момента введения санкций Евросоюза против российской нефтедобывающей промышленности, финансового и оборонного секторов. В связи с намерением Сената США расширить ограничительные меры в отношении Москвы Восточный комитет германской экономики (орган Торгово-промышленной палаты ФРГ) подготовил исследование.

В итоговом документе, имеющемся в распоряжении Лайфа, немцы оценили последствия принятых мер для европейской экономики, а также высказались на тему постепенной их отмены. Отметим, что Россия продлила ответные меры на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

Потери сторон исчисляются миллиардами евро

Шеф Восточного комитета Вольфганг Бюхеле отметил, что "нагрузка на экономику Европы, включая Россию, из-за санкций измеряется миллиардами евро". Еврокомиссия оценила потери ЕС в 90 млрд евро. Если принять за базу эти данные, указывают эксперты Восточного комитета, то совокупные потери ЕС и России за санкционную трёхлетку составили около 165 млрд евро. Притом что на долю Москвы выпала меньшая сумма — около 75 млрд.

Торговля между ЕС и Россией с 2013 года сократилась на 40% с 327 млрд евро до 191 млрд в 2016-м. Непосредственно немецкий экспорт в нашу страну сократился с 35 до 21 млрд евро. Россия оказалась в списке торговых партнёров Германии позади таких стран, как Чехия, Венгрия и Швеция, население которых меньше десятой части населения России.

В ходе кризиса во взаимоотношениях число представительств немецких компаний в РФ снизилось с 6 до 5,3 тыс. Число рабочих мест в Германии из-за санкций сократилось на 60 тыс.

По словам Бюхеле, наряду с запретом на экспорт в Россию определённых товаров и оказание финансовых услуг санкции могли оказать и психологический эффект, стоимостное значение которого трудно измерить.

— Неуверенность бизнесменов и потребителей в будущем развитии привела к снижению инвестиционной и потребительской активности. Бизнес-партнёры переориентировались на другие рынки, сократился туризм, — констатирует Бюхеле.

Количественный эффект санкций в целом может быть ещё негативнее. Так как никем не были подсчитаны потери ЕС из-за срывов ряда сделок, которые были важнее для европейцев, нежели для россиян. В качестве примеров они приводят срыв сделки по французским вертолётоносцам "Мистраль", вынужденный выход европейского бизнеса из ряда энергетических проектов, отмена поставки боевого учебного центра в Россию, отмены турпоездок, снизившийся курс акций.

Китайская угроза

Также немцы отмечают, что санкции — это мина замедленного действия. Так как именно в 2014–2016 годах ЕС уступил Китаю место главного торгового партнёра России. Причём отставание европейцев от КНР только растёт. Особенно остро стоит дело в области машиностроения.

Между тем руководитель Восточного комитета полагает, что уже давно пришло время как минимум ослабить санкционную войну с Россией.

— Ущерб уже нанесён, ситуация по-прежнему неудовлетворительная, но по крайней мере стабильная. Бизнесмены пытаются в существующих условиях добиться максимума и надеются на шансы, связанные с российско-европейским сотрудничеством, — отмечает Бюхеле.

С августа 2016 года торговля между Россией и ЕС восстанавливается. За первые четыре месяца 2017 года немецкий экспорт вырос на 27%, а импорт — на 34%. Бюхеле призвал политиков тщательно проанализировать санкции и их последствия и открыто обсудить альтернативу:

— Экономические отношения не следует регулировать политическими инструментами, экспортнозависимая Германия оказывается на стороне проигравших, когда санкции становятся панацеей для политики.

Экономист назвал абсолютно неприемлемыми планы американского сената расширить санкции против России и при этом включить в санкционные списки проекты европейского бизнеса с российским.

Экстерриториальное применение санкций США создаёт риск для мировой экономики. Такие идеи могут легко вызвать лавину протекционизма, которая похоронит мировую торговлю, отмечает эксперт.

Бюхеле положительно прокомментировал отказ Правительства Германии поддержать планы США:

— Это хорошо, что канцлер и министр иностранных дел не участвуют в этой игре, которая ведётся явно в американских экономических интересах за счёт европейских рабочих мест. Федеральное правительство много сделало за последние несколько лет и внесло свой вклад в контроль за конфликтом на Украине. Эти усилия будут поставлены под сомнение из-за новых санкций США. Вместо возобновления эскалации нам нужна воля со всех сторон к деэскалации и решения за столом переговоров. Предстоящий саммит G20 в Гамбурге, в котором участвуют как США, так и Россия, предлагает, возможно, уникальную возможность придать мирному процессу новый импульс.

Он похвалил ОБСЕ за её роль в обеспечении мира в Восточной Украине. Организация договорилась о возобновлении перемирия между противоборствующими сторонами на прошлой неделе:

— Теперь необходимо постепенно реализовать мирное Минское соглашение. Прежде всего, Россия несёт ответственность за деэскалацию и прекращение огня. Для устойчивого прогресса Запад должен сделать чёткое заявление о намерениях, отменяющих первые санкции.

После выполнения соглашений Минска госбанки должны вернуться в Россию

Первым шагом ЕС и Германии могла бы, по мнению Восточного комитета, стать отмена фактического запрета на деятельность в России Европейского банка реконструкции и развития и немецкого банка Kreditanstalt für Wiederaufbau. Оба банка поддерживали в основном средний бизнес и способствовали рыночной модернизации сильно огосударствленной экономики РФ.

Представитель ЕБРР Аксель Райзерер отказался от комментариев по теме, представители KfW не ответили на запрос Лайфа.

— Конечно, сами банки не могут принять решение об отмене санкций. Это не частные банки, а институты, зависящие от правительств как в случае с KfW, так и в случае с ЕБРР. Но для того, чтобы было принято политическое решение, мы и опубликовали нашу позицию, прогресс будет возможен после выполнения минских соглашений и прекращения огня на востоке Украины, тогда мы сможем надеяться на прекращение санкций, — прокомментировал Лайфу представитель Восточного комитета Андреас Метц.

Отметим, что большинство управляющих и акционеров ЕБРР не поддерживает новые бизнес-проекты в России после событий 2014 года. Хотя до этого институт инвестировал около 25 млрд евро почти в 800 проектов в РФ.

Эксперт по коммуникациям Алексей Агуреев полагает, что наличие мнений на Западе о необходимости снятия санкций против России вовсе не означает, что их отменят:

— Перед каждым продлением санкций у нас появляется большое количество публикаций о том, как на Западе не хотят санкций. Это болезнь, когда желаемое выдаётся за действительное. Мы питаемся иллюзиями, что нашего мнения придерживается большинство той или иной страны и т.д. Различного рода общественных организаций на Западе много. Но надо соотносить, насколько эти организации влиятельны, а ретранслируемые ими мнения популярны среди их же населения. На каждое такого рода предложение можно найти большее число предложений прямо противоположных. Пора начать разумно относиться к подобного рода новостям. То, что Восточный комитет обратился к двум банкам — европейскому и немецкому с государственным участием, вовсе не значит, что адресаты обязаны как-то отреагировать и уже тем более выполнять просьбу комитета.