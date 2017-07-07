"Газпром" отказывается платить "Роснефти" за строительство судов для шельфа

Амбициозный проект "Роснефти" под названием верфь "Звезда" должен начать выпуск судов и техники для освоения шельфа только в 2019 году. Однако работа по обеспечению предприятия заказами уже ведётся. Причём с переменным успехом. Как выяснил Лайф, концептуальное согласование проекта плана-графика заказа судов и морской техники было достигнуто лишь с "Новатэком". С "Газпромом" договориться пока не удаётся.

Ещё два года назад глава "Роснефти" Игорь Сечин направил на имя президента России Владимира Путина письмо. В нём первое лицо отечественной нефтекомпании "номер один" предлагал путём введения косвенных налогов на приобретаемую иностранную технику обязать коллег по цеху покупать морское оборудование исключительно на российских верфях. На первый взгляд, начинание благое. Однако стоит отметить, что главным бенефициаром предлагаемого Сечиным плана должен был стать Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, основным активом которого является верфь "Звезда".

Этот комплекс, напомним, строят как раз "Роснефть" и "Газпромбанк". Отметим, что стоимость всего проекта оценивается примерно в 149 млрд рублей. "Звезда" будет строиться в три очереди и в итоге сможет производить средне- и крупнотоннажные суда, а также морские буровые, разведочные и добычные платформы, корабли обслуживающего флота, среди которых будут и представители так называемого ледового класса — способные выполнять задачи в арктических условиях. Само собой, столь солидные финансовые вливания инвесторам хотелось бы отбить. Но для этого нужны заказы от крупных игроков — таких как "Новатэк" и "Газпром". И эта борьба за клиента, как стало известно Лайфу, пока удаётся "Роснефти" с переменным успехом.

— Было достигнуто концептуальное согласование "Роснефтью" и "Новатэком" проекта плана-графика заказа судов и морской техники, — рассказал Лайфу источник в правительстве. — Вместе с тем согласование аналогичного плана-графика с "Газпромом" на данный момент отсутствует. Причина — наличие замечаний в части отражения в документе потребностей компании в судах.

По информации близких к ситуации источников, теоретически общая стоимость заказов двух газовых гигантов могла бы достигнуть не одной сотни миллиардов рублей. Ни пресс-служба "Роснефти", ни их коллеги из "Газпрома" не смогли предоставить Лайфу комментарий относительно причин произошедшего.

Вместе с тем стоит отметить согласование проекта с "Новатэком". Ведь именно ведущая активную работу в арктических морях компания Леонида Михельсона, по мнению экспертов, является одним из потенциальных "якорных" заказчиков продукции со "Звезды".

Ранее в прессе появлялась информация о том, что основной объём заказов на суда для проекта "Ямал СПГ" уже был размещён на южнокорейских верфях. А вот под другой актив "Новатэка" "Арктик СПГ 2", который по плану должен быть запущен после 2023 года, суда ещё не заказывались.

Ситуацию с загрузкой отечественных верфей пока нельзя назвать безоблачной. В ноябре 2016 года Минпромторг РФ направил в правительство утверждённый перспективный план размещения заказов на строительство гражданских судов и морской техники на период до 2020 года. В 2017-м из предусмотренных планом 74 судов в постройке находится 69 единиц со сроком сдачи в текущем году.

— Вместе с тем среди размещённых заказов преобладают заказы частных компаний, судостроительные программы которых носят прогнозный характер и подвергаются существенным изменениям в течение планируемого периода, — рассказал Лайфу близкий к ситуации источник. — Данные корректировки касаются как типов и назначения судов и морской техники, так и их количества. В этой связи в настоящий момент отсутствуют твёрдые гарантии на размещение заказов в соответствии с заявленной потребностью. Прогнозная потребность обеспечена со стороны заказчиков не в полном объёме.

Чтобы простимулировать бизнес и госструктуры заказывать на родине, Минпромторг ведёт работу по внесению изменений в ряд правовых актов. По информации собеседника Лайфа в правительстве, рассматривается и возможность установления нового ценового порога, при превышении которого закупка возможна только при условии её согласования с Правительственной комиссией по импортозамещению. "В части судостроения предлагается установить такой порог на уровне 2 млн рублей для судов и 100 млн рублей для буровых платформ. Это позволит регулировать вопрос размещения заказов на зарубежных верфях", — дополнил источник.

Таким образом, существует перспектива введения практически "заградительного" порога на покупки морской техники у иностранных производителей. Ведь по расчётам отраслевых экспертов, стоимость одного лишь судна обеспечения работ на арктическом шельфе может варьироваться от $30 до $50 млн. Ценник на самую простую самоподъёмную буровую установку, пригодную для работы в условиях северных морей, начинается от $110 млн. А это гораздо больше предлагаемых правительством сумм.

Вместе с тем, как Лайфу рассказывал президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков, в настоящее время доля иностранной техники для разработки шельфа составляет порядка 80–90%. Напомним, что глобальный рынок подобных судов практически полностью "подмяли" под себя Китай и Южная Корея. По максимально свежим на сегодняшний день данным, на конец 2014 года там выполнили заказов на общую сумму в $ 20–30 млрд. По словам западных аналитиков, доля российских заказов среди них — всего $ 0,3–1 млрд в год. Для сравнения — китайские компании тратят на этом рынке около $10 млрд.