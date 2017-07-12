Регионы не смогут вводить новые ограничения по продаже алкоэнергетиков

Как стало известно Лайфу, правительство не поддержало законопроект, который давал местным властям практически неограниченные права на определение времени и мест продаж спиртного.

К 1 февраля 2017 года в 55 регионах России появились законы, запрещающие розничную продажу на своей территории слабоалкогольных энергетиков. К ним относятся напитки, которые содержат в своем составе до 9% этилового спирта и тонизирующие компоненты, в частности кофеин. После запретов одни производители начали искать лазейки для продажи, переименовывая свою продукцию в пивные или винные напитки. Другие потянулись в суды, а в России сложилась неоднозначная судебная практика.

Депутаты Мосгордумы подметили это и подготовили законопроект о праве региональных властей устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции. В правительстве инициативу не поддержали.

— Законопроектом предлагается внести изменение, в соответствии с которым органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), включая ограничения времени и мест розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), а также полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), — отмечается в отзыве.

В правительстве опасаются, что при наделении вышеуказанными полномочиями органов государственной власти субъектов в отношении отдельных видов алкогольной продукции возникнут риски, связанные с невозможностью обеспечения единого порядка, правил ведения экономической деятельности и конкуренции на территории страны.

При этом законопроект фактически дублирует действующее законодательство. У регионов уже и так есть право вводить дополнительные ограничения по месту и времени продажи спиртного. Кроме этого, в документе попросту нет определения слабоалкогольных напитков.

— Статья 2 Закона № 171-ФЗ, регулирующая основные понятия, используемые в данном федеральном законе, не включает слабоалкогольные тонизирующие напитки в число видов алкогольной продукции и не содержит определения, позволяющего их идентифицировать, — гласит отзыв. — При этом законопроектом не предусмотрено внесение соответствующих изменений в части дополнения видов алкогольной продукции слабоалкогольными тонизирующими напитками.

Впрочем, врачи считают, что единственный способ убрать слабоалкогольные энергетики с рынка — это просто полностью запретить их продажу на всей территории страны. Такие предложения эксперты высказывают уже несколько лет. Тем не менее полностью на законодательном уровне эти напитки так и не запрещены.

— Вред от потребления слабоалкогольных энергетиков ещё больше, чем от обычного алкоголя, — поясняет врач-диетолог Игорь Андреев. — В них сочетаются разнонаправленные компоненты: алкоголь успокаивает, кофеин бодрит. Всё это даёт огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно вредны такие напитки для растущего организма подростков, а ведь не секрет, что именно молодёжь — основной потребитель энергетиков. Думаю, что надо дать чёткое определение алкогольных энергетиков в законе и вообще полностью их запретить.