Минфин и Минздрав поссорились из-за акцизов

В Минфине считают, что из антитабачной Концепции вообще нужно убрать пункты об акцизах, а в Минздраве уверены: акцизы нужно повысить на 70%.

В правительстве широко обсуждается проект Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы. Документ разработан Минздравом, а его главная задача — снижение потребления табака. Бороться с пагубной привычной в ведомстве предлагают в первую очередь рублём. В частности, один из ключевых пунктов концепции — повышение ставки акцизов на табачные изделия на 70% от розничной цены. В результате средняя цена на пачку могла бы возрасти на 200 рублей.

Впрочем, это предложение уже вызвало в правительстве шквал протестов. В распоряжении Лайфа оказалась таблица разногласий, которую Минфин отправил в Минздрав. Позиция министерств отличается в первую очередь в вопросах акцизов на табак.

— Согласно международным данным, повышение цены на табачные изделия является самой эффективной мерой, значительно снижающей распространённость потребления табака, — гласит позиция Минздрава. — Как показывают расчёты, повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран европейского региона ВОЗ позволит дополнительно привлечь в бюджет до 800 млрд рублей по сравнению со сборами 2016 года и спасёт от преждевременной смерти до 2 млн граждан.

По мнению Минфина, размер ставок акциза вообще не должен быть предметом Концепции. Он устанавливается Налоговым кодексом исходя из экономической ситуации в стране. Кстати, ещё в начале года к идее повышения акцизов на табак скептически отнеслись и в Минсельхозе. Там пришли к выводу, что от повышения акцизов курить россияне меньше не станут, зато есть риск увеличения доли контрафакта на отечественном рынке.

— Вопрос акцизов, действительно, достаточно острый, — пояснил Лайфу бывший генеральный директор отраслевой ассоциации "Табакпром" Вадим Желнин. — На теневом рынке и так критическая ситуация. Если и дальше повышать цены, то могут появиться новые поставщики. Помимо сигарет из стран бывшего СНГ на российском рынке окажутся сигареты из Китая. Тогда объём серого рынка может вырасти в несколько раз.

Целью антитабачной концепции является снижение распространённости потребления табака среди населения до 25% к 2022 году. Обсуждение документа в СМИ вызвало широкий общественный резонанс, который усилился после того, как стало известно, что один из пунктов предусматривает запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2015 года.