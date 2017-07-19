Кристина Потупчик открыла пиар-агентство

Бывший пресс-секретарь молодёжного политического движения "Наши" Кристина Потупчик открыла компанию "Дом медиа", которая будет оказывать консультационные и информационные услуги. Это следует из данных базы СПАРК.

Потупчик — единственный владелец компании и одновременно её гендиректор. Уставный капитал — 10 тысяч рублей.

По мнению политолога Павла Салина, будет логично, если Потупчик продолжит заниматься политическим пиаром — теперь уже как бизнесмен.

— Это не первый случай, когда активисты прокремлёвской молодёжи идут в пиар-консалтинг, — говорит Салин. — У активистов так называемого "первого созыва" (которые были особенно активны 5–10 лет назад) достаточно богатый опыт в сфере кризисного пиара.

В качестве примера можно вспомнить бывшего комиссара "Наших" Марию Дрокову, добавил политолог. Как сообщалось, сейчас Мария живёт в США и консультирует глобальные технические компании в области пиара.

— Я не думаю, что бизнес Потупчик будет связан только с политической сферой, — сказал Павел Салин. — Этот рынок гораздо более узкий, чем рынок коммерческих гуманитарных технологий (всё, что связано с воздействием на общественное сознание). Сейчас появляется много разных направлений, которые не укладываются в рамки классического пиара.

К 31 году у Потупчик накопился большой опыт работы в медиасфере. Сначала она выступала как радикал-охранитель. Один из нашумевших пиар-ходов: в октябре 2010 года в своём блоге Потупчик рассказала о том, что студентки журфака МГУ выпустили эротический календарь со своими фотографиями в качестве подарка президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сказал, что это частная инициатива Потупчик.

Известно, что Потупчик не брезговала никакими приёмами. Когда хакеры в 2012 году вскрыли почту Потупчик, оказалось, что она планирует травлю сотрудников газеты "Коммерсант". Задачей было "психологически и физически доконать" журналистов. В планы входила скупка и уничтожение дневного тиража газеты, DDoS-атака на сайт, блокировка типографии. Кстати, атака на сайт действительно была, кроме того, неизвестные молодые люди пикетировали редакцию газеты и раздавали туалетную бумагу с логотипом "Коммерсанта".

В июне 2012 года Потупчик ушла из "Наших".

Сейчас она является президентом некоммерческой организации "Фонд открытой новой демократии". Эту организацию в 2013 году зарегистрировала сама Потупчик (вместе с Тимуром Рахматуллиным и Юлией Городничевой). Как говорила Потупчик, фонд создан, чтобы поддерживать "действительно важные проекты, начиная с популяризации донорства, заканчивая доступным разъяснением схем налогообложения". СМИ сообщали, что фонд стал заниматься "мониторингами, написанием постов и анализом настроений блогосферы для Администрации Президента".

В 2014 году в анонимном блоге "Шалтай-Болтай", где периодически публикуются материалы из вскрытых переписок чиновников, появилась фотография Потупчик, на которой она сидит рядом с сумкой, заполненной пятитысячными купюрами. Многие блогеры трактовали это фото как доказательство наличия финансовых взаимоотношений Потупчик с кремлёвской администрацией в части работы в соцсетях. В своём блоге в "Твиттере" Потупчик написала: "И вообще, с чего вы решили, что я пришла получать зарплату, а не раздавать её?"

В 2014 года Кристина Потупчик стала членом Общественной палаты (в 2017 году состав сменился). Как сообщается на сайте ОП, Потупчик была членом трёх комиссий (Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК, Комиссия по поддержке семьи, детей и материнства).

В последнее время Потупчик всё чаще выступает с критикой чиновников (например, Минздрава, региональных чиновников, судей). Она также выступала с критикой уголовного преследования оппозиционера Ильдара Дадина, который был осуждён за неоднократные нарушения при проведении акций протеста. При этом в недавнем интервью Потупчик сказала, что как поддерживала президента, так и поддерживает его до сих пор.