Бизнес в натуре. В России стремительно растут продажи садовых товаров

Этим летом спрос на товары для сада и огорода вырос на 35%. Если раньше россияне занимались садоводством для души или ради экономии на покупке овощей и фруктов, то сейчас набирает обороты новый тренд. Всё больше дачников стало высаживать рассаду, выращивая экологически чистые продукты. Мода на здоровое питание стала новым вектором развития дачного садоводства.

Каждый пятый россиянин планирует провести лето на даче. Такой результат перед началом отпускного сезона получили аналитики "Левада-центра". Повышение интереса к дачному отдыху почувствовали и производители товаров для сада и огорода.

— Самый ярко выраженный спрос пришёлся на товары для выращивания рассады, в частности пластиковые горшки, торфяные горшочки, мини-парники, кассеты, — отмечает генеральный директор компании "ГазонCity" Павел Акопов. — Товарооборот в этой категории вырос на 35%. Если сравнивать первую половину этого года с аналогичным периодом прошлого. Во многом это связано с холодной и дождливой погодой. Из-за неблагоприятных погодных условий нынешней весны сезон продаж увеличился примерно на четыре недели, что привело к дополнительному увеличению спроса на 12%. В категории "Семена и удобрения" мы до сих пор ощущаем сильный сдвиг объёма потребления из-за отсутствия лета.

Похожая ситуация сложилась и на рынке рулонного газона. По словам Акопова, сезон обычно начинается в период майских праздников, а в этом году он сдвинулся на 2–3 недели. При этом продажи в первой половине этого года были на 21% больше, чем с января по июнь прошлого. Можно сказать, что мода на газон только набирает обороты. Дачники теперь становятся не только огородниками, но и дизайнерами. Рост продаж газона Акопов связывает ещё и с тем, что в России его можно купить в супермаркетах. В других странах он не продаётся через торговые сети без предварительного заказа.

Повышение спроса на садовые товары привело к тому, что прибыль компании выросла примерно на 10% в год (в 2014 году выручка составила 231 миллион рублей, чистая прибыль превысила 4 миллиона рублей). Пришлось увеличить не только производственные мощности, но и складские. В "ГазонCity" модернизировали складской комплекс в Московской области, увеличив площадь хранения более чем на 1,5 тысячи палета-мест, и расширили цеха для производства в первую очередь семян газона и торфяных горшков.

— У нас в этом году примерно на 30% вырос спрос на торфяные горшки — видно, что садоводы теперь не просто выращивают собственные продукты, но и обращают внимание на экологию, — отмечает менеджер магазина "Всё для дома" Ольга Савина. — Пошла мода на продукты без химикатов, поэтому всё больше садоводов занимается экологически чистым земледелием. Тем более в своих овощах можно быть уверенным на 100%, а продукты с маркой "эко" стоят раз в десять дороже обычных. Такое питание мало кому по карману.

К тому же в этом году эксперты прогнозируют рост цен на привычные продукты: молоко, овощи и фрукты. Из-за холодов сдвинулись и агрономические сроки. В результате в привычное время ожидаемые сезонные и дешёвые овощи на прилавках не появились.

— У россиян резко вырос спрос на овощи и фрукты собственного производства из-за стремительного сокращения покупательской способности в период кризиса, — отмечает управляющий партнёр аналитического агентства Price & Quality Agency Ольга Хохлова. — Только по данным с начала 2017 года цены на белокочанную капусту взлетели на 83,4%, на картофель — на 78,7%, на репчатый лук — на 74,5%, на морковь — на 42,3%, на свёклу — на 31,5%. Пока резко подорожали только овощи, но по итогам "неудачного" лета может наблюдаться дефицит, который поднимет ценники всей плодоовощной продукции далеко за пределы инфляции.

По данным маркетингового агентства Discovery Research Group, объём российского рынка товаров для дачи и сада составил в 2015 году около $4,38 миллиарда, сократившись на 13% по сравнению с 2014 годом.