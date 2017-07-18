За год цены на сливочное масло выросли на 25%

Читайте также

За год цены на сливочное масло выросли на 25%

0
При этом заграница не поможет: именно рост мировых цен, как считают российские чиновники, и привёл к скачку стоимости масла внутри страны.

С марта прошлого года по март нынешнего средние розничные цены на сливочное масло выросли на 25%. При этом, по мнению представителей Минпромторга, если рост средних отпускных цен российских производителей составил 20%, то на специализированной международной торговой площадке GlobalDairyTrade они вскочили за год на 80%. 

По мнению чиновников Минпромторга, именно ситуация на международном рынке и высокая доля импорта и привели к росту цен на сливочное масло. 

— Высокая доля импорта в масле сливочном оказывает весомое влияние на формирование средних розничных цен Росстата в сторону их существенного увеличения, — уверены в Минпромторге. 

По данным Евростата, с марта 2016 г. по март 2017 г. наибольший в Европе рост средних розничных цен на масло сливочное зафиксирован в Германии на 34%, в Голландии на 28,5%, в Дании и Польше на 22%.

— Можно сделать вывод, что рост потребительских цен на масло сливочное вызван ростом отпускных цен отечественных производителей и цен на импортную продукцию, доля которой в товарных ресурсах составляет значительную часть — по разным оценкам, до 40%, — отмечает Минпромторг в своем исследовании (есть в распоряжении Лайфа). — Дополнительным негативным фактором является дефицит сырого молока на внутреннем рынке, что делает неизбежным неблагоприятную ценовую ситуацию.

Действительно, всего за год цена на сливочное масло на мировом рынке поднялась почти в два раза: если раньше средняя цена за килограмм сливочного масла на мировом рынке составляла чуть более 2 евро, то сейчас уже 5,50 евро. Ещё в прошлом году молочные производители в Европе столкнулись с кризисом перепроизводства сырья. Многие не смогли пережить кризис и были вынужденны закрыть производство. Но сейчас, когда ситуация улучшилась, на рынке не хватает сливочного масла, сливок и молока, это, в свою очередь, также способствует росту цен.

На это проблему обратили внимание даже крупнейшие европейские СМИ. Как сообщало недавно Telegraph, из-за роста цен на масло на подорожают круассаны, без которых не мыслят свой завтрак миллионы жителей ЕС.

Минпромторг предлагает ждать. Во-первых, пока стабилизируются мировые цены, во-вторых — когда начнётся рост внутреннего производства молока сырого.

— Указанные факторы повлекут за собой стабилизацию отпускных цен производителей, увеличение предложения на рынке и, следовательно, стабилизацию розничных цен, — отмечают в Минпромторге.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!