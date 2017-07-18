За год цены на сливочное масло выросли на 25%

При этом заграница не поможет: именно рост мировых цен, как считают российские чиновники, и привёл к скачку стоимости масла внутри страны.

С марта прошлого года по март нынешнего средние розничные цены на сливочное масло выросли на 25%. При этом, по мнению представителей Минпромторга, если рост средних отпускных цен российских производителей составил 20%, то на специализированной международной торговой площадке GlobalDairyTrade они вскочили за год на 80%.

По мнению чиновников Минпромторга, именно ситуация на международном рынке и высокая доля импорта и привели к росту цен на сливочное масло.

— Высокая доля импорта в масле сливочном оказывает весомое влияние на формирование средних розничных цен Росстата в сторону их существенного увеличения, — уверены в Минпромторге.

По данным Евростата, с марта 2016 г. по март 2017 г. наибольший в Европе рост средних розничных цен на масло сливочное зафиксирован в Германии на 34%, в Голландии на 28,5%, в Дании и Польше на 22%.