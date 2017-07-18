За год цены на сливочное масло выросли на 25%

С марта прошлого года по март нынешнего средние розничные цены на сливочное масло выросли на 25%. При этом, по мнению представителей Минпромторга, если рост средних отпускных цен российских производителей составил 20%, то на специализированной международной торговой площадке GlobalDairyTrade они вскочили за год на 80%.
По мнению чиновников Минпромторга, именно ситуация на международном рынке и высокая доля импорта и привели к росту цен на сливочное масло.
— Высокая доля импорта в масле сливочном оказывает весомое влияние на формирование средних розничных цен Росстата в сторону их существенного увеличения, — уверены в Минпромторге.
По данным Евростата, с марта 2016 г. по март 2017 г. наибольший в Европе рост средних розничных цен на масло сливочное зафиксирован в Германии на 34%, в Голландии на 28,5%, в Дании и Польше на 22%.
— Можно сделать вывод, что рост потребительских цен на масло сливочное вызван ростом отпускных цен отечественных производителей и цен на импортную продукцию, доля которой в товарных ресурсах составляет значительную часть — по разным оценкам, до 40%, — отмечает Минпромторг в своем исследовании (есть в распоряжении Лайфа). — Дополнительным негативным фактором является дефицит сырого молока на внутреннем рынке, что делает неизбежным неблагоприятную ценовую ситуацию.
Действительно, всего за год цена на сливочное масло на мировом рынке поднялась почти в два раза: если раньше средняя цена за килограмм сливочного масла на мировом рынке составляла чуть более 2 евро, то сейчас уже 5,50 евро. Ещё в прошлом году молочные производители в Европе столкнулись с кризисом перепроизводства сырья. Многие не смогли пережить кризис и были вынужденны закрыть производство. Но сейчас, когда ситуация улучшилась, на рынке не хватает сливочного масла, сливок и молока, это, в свою очередь, также способствует росту цен.
На это проблему обратили внимание даже крупнейшие европейские СМИ. Как сообщало недавно Telegraph, из-за роста цен на масло на подорожают круассаны, без которых не мыслят свой завтрак миллионы жителей ЕС.
Минпромторг предлагает ждать. Во-первых, пока стабилизируются мировые цены, во-вторых — когда начнётся рост внутреннего производства молока сырого.
— Указанные факторы повлекут за собой стабилизацию отпускных цен производителей, увеличение предложения на рынке и, следовательно, стабилизацию розничных цен, — отмечают в Минпромторге.
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