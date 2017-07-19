Окно в реновацию: кто заработает на стеклопакетах 2 млрд

Программа реновации оживила рынок пластиковых окон. Одни компании уже ждут б/у окна от жителей сносимых пятиэтажек, другие — предоставляют будущим переселенцам скидки на новые стеклопакеты. Причём немалые — до 30%. При этом аналитики отметили этим летом всплеск роста цен на новые окна. В будущем они могут вырасти ещё на 10–12%.

"Покупаем пластиковые окна из сносимых пятиэтажек по программе реновации", — такое объявление появилось на сайте компании "Окнатранс". Она специализируется на продаже б/у стеклопакетов. Сейчас на складе фирмы более 1,5 тыс. изделий, а в ближайшем будущем оборот может вырасти в разы.

Жильцы более 4 тыс. столичных пятиэтажек уже проголосовали за участие в программе реновации. Сейчас решается судьба ещё 1,5 тыс. домов. Они в список для голосования не вошли, но жильцы сами попросили власти о сносе. В результате в программу могут войти более 5,5 тыс. домов, а это 17,5 млн кв. м, где проживает более 1 млн человек.

— Б/у окна мы покупаем по 500 рублей, — рассказывает директор "Окнатранс" Константин Щуклинов. — Сами приезжаем, демонтируем и вывозим. Продаём в среднем от 500 рублей до 3 тыс. В зависимости от размера и состояния. Думаю, что на фоне сноса пятиэтажек оконный рынок должен оживиться.

Такие же ожидания и у других участников рынка. К примеру, производители уже начали предлагать переселенцам скидки на новые окна. Как известно, не всех устраивает остекление от застройщика. Если же переселенцы начнут жизнь в новостройке с ремонта на свой вкус, то могут рассчитывать на скидки до 30%. В агентстве "О.К.Н.А. Маркетинг" тоже считают, что реновация может переломить кризисную ситуацию на оконном рынке. Она спровоцирует новую волну остекления.

— На фоне реновации производители окон могут заработать порядка 2 млрд рублей, — подсчитывает директор аналитического департамента ГХК "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

При этом оборот рынка может возрасти в разы. По данным аналитика компании "Открытие-брокер" Тимура Нигматуллина, себестоимость 1 кв. метра строительства в Москве составляет 40 тыс. рублей.

— Эта сумма без пристроек, надстроек и встроенных помещений, — уточняет Нигматуллин. — 2–5% из неё составляет встроенный в панель оконный блок со всеми работами по доставке и установке.

Соответственно, на окна приходится порядка 1,2 тыс. рублей в себестоимости 1 кв. метра жилья. Если представить, что по программе реновации будет построено порядка 17,5 млн кв. м квартир, то на производство окон будет потрачено более 20 млрд рублей.

Последние четыре года производители пластиковых окон переживали не лучшие времена. По данным агентства "О.К.Н.А. Маркетинг", за это время ёмкость рынка ПВХ-конструкций в натуральном выражении сократилась на 44%. Неутешительным было и начало года. Рынок просел на 15%. Но в июне аналитики сделали вывод: оконный бизнес берёт курс на восстановление.

За последний месяц цены на окна выросли практически во всех регионах. По данным агентства, в целом по России одно готовое изделие стоит 5,9 тыс. рублей за кв. м. Это цена без установки. Услуга "под ключ" обойдётся более чем в 8,7 тыс. Это на 5,4% выше, чем в мае.

Об оживлении рынка говорят и высокие показатели спроса на окна среднего ценового сегмента. Ещё в прошлом году больше всего продавалось именно дешёвых конструкций.

— 30% оконных компаний предложили покупателям окна экономкласса (монтажная ширина 58–62 миллиметра), а 70% — системы среднего класса, — гласит июньское исследование "О.К.Н.А. Маркетинг". — По фурнитуре доля высокого ценового сегмента составляет 27%, среднего — 52%, эконом — 21%.

Аналитики агентства считают, что цены на пластиковые окна продолжат расти и в июле. Это связано с повышением стоимости сырья для производства оконного ПВХ-профиля — диоксида титана и ПВХ. Но пик цен придётся на сентябрь и октябрь — это период традиционного сезонного роста спроса.

— За последний год цена диоксида титана выросла по разным маркам на 40–70%, — отмечает Михаил Крылов. — По данным ICIS-MRC, предложение смолы для российского суспензионного поливинилхлорида на рынке превышает текущий спрос на 20%. Цены на смолу снижаются, и, если бы не диоксид титана, был бы переизбыток ПВХ-продукции на рынке. Без избытка предложения приходится ждать роста цен ПВХ-окон примерно на 11–12% в год.

Цены на комплектующие тоже растут. По данным "О.К.Н.А. Маркетинг", цены на цинк — сырьё для производства оконной фурнитуры, — выросли с начала 2016 года на 80%. При этом доля цинка в весе стандартного комплекта фурнитуры занимает около 20%, а в стоимостном выражении более 50%.

— И всё же не думаю, что стоит ожидать резкого повышения цен, — заключает Тимур Нигматуллин. — Действительно, сейчас есть некоторое оживление спроса на некоторые стройматериалы на фоне оживления спроса на недвижимость. Но это оживление спроса носит специфический характер. Связан он со снижением ставок по ипотеке, а не с ростом реальных доходов населения.

По словам Нигматуллина, у населения падают доходы и нет свободных денег на покупку недвижимости. Но из-за снижения процентных ставок по ипотеке те люди, которые раньше снимали квартиру, становятся способны купить своё жильё за тот же ежемесячный платёж. Только он идёт не в пользу владельца недвижимости, а на выплату ипотеки. Соответственно, это провоцирует спрос на специфический вид жилья — панельные дома с уже минимальным ремонтом. Там уже есть пластиковые окна и из-за низкой платёжеспособности менять их покупатели не собираются.