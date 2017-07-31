Правительство против запрета "алкоголя в подарок"

Депутаты Госдумы предложили ввести запрет на дарение алкоголя, а также стимулирование продаж спиртного с помощью скидок в супермаркетах. Сюда же относятся продажи с помощью купонов и талонов. В распоряжении Лайфа оказался официальный отзыв правительства на законопроект "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта".

В июне по решению Ангарского суда был закрыт сайт, на котором алкоголь предлагался в подарок за покупку магнитика. Аналогичные порталы регулярно закрывают по всей стране. Тем не менее схема "алкоголь в подарок за покупку" до сих пор процветает в Сети. Формально продавать спиртное через Интернет запрещено, поэтому история с подарками стала популярной уловкой хитрых продавцов. А в суде ещё надо доказать, что подарок был не подарком, а притворной сделкой.

Чтобы окончательно решить эту проблему, депутаты Госдумы Владимир Сысоев, Вадим Деньгин и Сергей Каргинов решили запретить бесплатное распространение алкоголя. Впрочем, в правительстве их идею не одобрили. В распоряжении Лайфа оказался официальный отзыв правительства на разработанный ими законопроект "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

— Предлагается дополнить статью 16 пунктом 2.1, предусматривающим, что не допускается стимулирование продажи алкогольной продукции, в том числе путём распространения алкогольной продукции среди населения бесплатно и в виде подарков, а также с помощью скидок на цену алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов, — гласит отзыв правительства. — Следует отметить, что в законе не содержится определения "стимулирование продажи алкогольной продукции", законопроектом данное определение также не раскрывается.

К тому же, как оказалось, законопроект не предусматривает внесения изменений в Федеральный закон "О рекламе", который разрешает бесплатную дегустацию алкоголя. Правда, только в стационарных торговых объектах, в частности в дегустационных залах.

— Вместе с тем не установлена ответственность за нарушение норм, предлагаемых законопроектом, — отмечается в отзыве.

В правительстве также отметили, что минимальные цены на алкоголь уже установлены, а розничная продажа спиртного по ценам ниже рыночных запрещена. По мнению чиновников, этой меры достаточно, чтобы снизить доступность алкоголя. Впрочем, участники рынка считают, что цены на спиртное сейчас даже слишком высоки. И никакие скидки и акции в супермаркетах всё равно не могут их снизить — из-за достаточно высокой минимальной цены на алкоголь.

— Относительно минимальных и средних зарплат алкоголь в России вообще самый дорогой в мире, — констатирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. — По этому соотношению в Западной Европе он дешевле в 8–10 раз. Цена на алкоголь не является стимулом потребления. Иначе в Западной Европе пили бы значительно больше. У нас же из-за высокой минимальной цены легальной водки люди продолжают пить контрафакт. Отсюда и отравления. Чтобы люди стали меньше пить, нужно поднимать уровень жизни, а не цены на алкоголь.