Тату для собак: сколько стоит декор домашних животных

В Россию пришла мода на тату для собак. Впрочем, с человеческими наколками этот декор не имеет ничего общего — никакого иглоукалывания. Рисунок или выстригается на шерсти, или наносится на шерсть по трафарету специальным блеском и красками. Тату — одно из направлений креативного груминга. Если ещё несколько лет назад собачий боди-арт был диковинкой, то сейчас такую услугу оказывает порядка 80% всех зоосалонов.

В груминг-салоне "Фризе" стоит звенящая тишина, которую изредка нарушает шум триммера. На столе перед зеркалом устроился русский той-терьер Скарлетт. Обычно пугливая собачка с удивлением рассматривает себя в зеркало. В этот момент грумер выстригает ей на шерсти декоративное тату. Чуть касается шерсти триммером, и получается причудливый орнамент.

Вся процедура длится примерно полчаса. Ещё столько же времени уходит на блеск-тату, маникюр и украшение стразами ушек. В результате на спинке Скарлетт появляется бабочка из блёсток, коготки украшаются золотистым лаком, а в ушах появляются серёжки.

— Тату — одно из направлений креативного груминга, — рассказывает хозяйка груминг-салона "Фризе" Елена Шморгун. — Спрос на него активно растёт. Например, в этом месяце в нашем салоне было примерно 20 клиентов на тату. Цены начинаются от 500 рублей. Сложная авторская работа будет стоить дороже — порядка 1,5 тыс. Чаще всего услугу заказывают семьи с детьми. Креативная стрижка и тату очень радуют детей. И собакам тоже нравится, ведь тату привлекает к ним дополнительное внимание.

Если у собаки светлая шёрстка, то хорошо смотрятся узоры красками. Это своего рода боди-арт. Если тёмная, то краски видны хуже, а эффектнее выглядят выстриженные узоры или блеск-тату. Чтобы сделать узор блёстками, на выбранный участок наносят специальный клей для тела, а сверху его посыпают блеском. Такие украшения могут держаться в среднем от недели до месяца. Как правило, хозяева заказывают не одну тату, а сразу несколько — от обычной стрижки до маникюра. В этом случае они оставляют в салоне в среднем 2–3 тыс. рублей.

— У грумеров очень востребованы мастер-классы по креативному грумингу, что свидетельствует о растущем интересе потребителей к этой услуге, ведь спрос рождает предложение, — отмечает заместитель директора Учебного центра Союза Предприятий Зообизнеса Татьяна Блажева. — Услуги по креативному грумингу сейчас оказывают уже порядка 80% салонов. Активно развивается производство оборудования, инструментов и аксессуаров для груминга, косметических, гигиенических и парфюмерных средств для ухода за животными.

Грумер Ольга Смирнова связывает моду на тату в целом с модой на собак декоративных пород. Эти породы выводили специально как домашних животных, главная задача которых — радовать глаз своего хозяина. Хозяева же, в свою очередь, постоянно пытаются как-то выделить питомца из толпы. Отсюда и рост спроса на одежду и аксессуары для собак. Но если новым комбинезончиком уже мало кого удивишь, то собака в татуировках буквально приковывает к себе внимание. Впрочем, грумеры предупреждают хозяев — во всём хорошо знать меру.

По словам Елены Шморгун, не стоит делать татуировку блеском и красками на щенках. Тем более полностью красить им шерсть. Такие процедуры не полезны для растущего организма. Несмотря на то что косметика для животных не содержит опасных компонентов, всё-таки тату рекомендуется делать только взрослым собакам.

— Хотя все профессиональные краски, мелки, лаки, пудры и спреи, используемые для креативного груминга, проверены, протестированы и совершенно безопасны для животных, очень надеюсь, что креатив не станет чем-то вроде одержимости, — отмечает Татьяна Блажева. — Животное не модный аксессуар, поэтому все груминг-услуги должны быть направлены прежде всего на поддержание здоровья наших питомцев.