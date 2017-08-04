В России растёт спрос на арбузы без косточек

Уже в сентябре на бахчевых развалах могут появиться арбузы без косточек. В астраханском Минсельхозе отметили рост спроса на скороспелые и экзотические арбузы — в том числе бессемянные. В ряде хозяйств региона уже вырастили в полтора раза больше "экзотики".

В четверг, 3 августа, в Москве официально открылся бахчевой сезон. Для продажи арбузов в городе авторизовано 297 торговых точек. В этом году их ассортимент может пополниться необычной ягодой. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства вывели гибрид бессемянного арбуза. Над новым сортом астраханские селекционеры работали два года (с 2015 года). И вот — уже осенью необычный арбуз смогут попробовать все желающие.

Тем не менее купить арбуз без косточек можно уже сейчас. Правда, зарубежного происхождения. В Ахтубинском районе Астраханской области выращивается бессемянный арбуз израильской селекции. В этом году там надеются собрать 1,5 тыс. т этой ягоды, что на 500 тонн больше, чем в прошлом. Также астраханские фермеры планируют наращивать обороты по сбору "лунных" арбузов с жёлтой мякотью.

— Всего же в этом году астраханские фермеры соберут не менее 240 тысяч тонн арбузов, — заявили в Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. — Это на уровне прошлого года, хотя из-за плохой погоды уборка урожая сдвинулась на 10 дней.

По данным Росстата, в целом по России валовой сбор бахчевых продовольственных агрокультур в 2016 году вырос на 5% к уровню 2015-го и составил 1,76 млн т.