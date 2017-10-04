Дело табак: вейп оставят без спонсоров

В правительстве собираются запретить спонсорство электронных сигарет. Вице-премьер Ольга Голодец попросила 10 ведомств доработать проекты официальных отзывов на целый ряд законопроектов, регулирующих обращение вейпа. Когда они будут приняты, спонсорам запретят финансировать любое мероприятие с участием парильщиков.

С 15 ноября 2013 года вступил в силу полный запрет на рекламу (в том числе спонсорскую) табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей.

При этом реклама электронных сигарет до сих пор не запрещена, тогда как все последние годы их популярность стремительно растёт. К примеру, в 2014 году вейпов в России было продано на сумму более 4,3 млрд рублей ($110 млн по среднегодовому курсу). Это в два раза больше, чем в 2013-м. В 2015–2017 годах ожидается ежегодный рост продаж на 50–60%. Такие цифры приводит депутат Людмила Стебенкова к законопроекту "Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина (ЭСДН)" (внесён в Госдуму в феврале текущего года).

В документе предлагается запретить продажу вейпов несовершеннолетним, рекламу и спонсорство электронных сигарет, а также ограничить парение в общественных местах и запретить рекламу электронных сигарет. По данным Лайфа, руководство Минздрава направило письма в министерства, в которых оно просит доработать проекты официальных отзывов правительства на этот законопроект, а также на целый ряд сопутствующих законопроектов (большинство ведомств их поддержали). В частности, один из них вносит изменения в Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака". При этом в документах оказался ряд юридических неточностей.

— В законопроекте сформулирован запрет спонсорства бестабачных курительных изделий, — отмечается в заключении на законопроект "Об охране здоровья…" Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. — Однако непосредственно связанные с этим запретом правовые нормы в законопроекте не проработаны в достаточной мере. В частности, требуется корректировка третьего пункта для приведения вводимого там понятия "спонсорства табака и бестабачных курительных изделий" и его определения — любой вид вклада в любое событие, мероприятие или отдельное лицо, целью, результатом или вероятным результатом которого является стимулирование продажи табачного изделия или употребления табака прямо или косвенно.

К тому же оказалось, что в этом документе запрет на рекламу есть, а на спонсорство нет. В то время как эти понятия обычно употребляются вместе. Как отмечается в заключении, "причина "спаренности" правового регулирования в данном случае состоит в том, что спонсорство является специфическим видом рекламы, так как в конечном итоге направлено на поддержание интереса к определённому товару и продвижению его на рынке".

— Запрет на спонсорство мероприятий, где будет показан вейп, — это хороший шаг в борьбе с субкультурой парильщиков, — считает врач-нарколог Александр Гринёв. — Главную опасность вейп представляет для подростков, а им, как известно, свойственно подражать взрослым. И если они где-то видят, как затягивается вейпом молодёжь постарше, то тоже хотят попробовать. Сейчас все усилия надо направить на то, чтобы развенчать культ вейпа, чтобы он перестал быть модным. Поэтому рекламу и спонсорство электронных сигарет нужно запрещать как можно скорее.