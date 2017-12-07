"Грибы", Гнойный или Бузова. Сколько получат звёзды за новогодние корпоративы?

В этом сезоне новогодних корпоративов будут блистать новые звёзды. В event-агентства посыпались заказы на рэперов. За вечер Oxxximiron и Гнойный могут заработать по 2,5 млн рублей. И это ещё скромный доход по сравнению с группой "Ленинград". Желающих послушать Сергея Шнурова в этом году на треть больше. Настолько же вырос и гонорар группы. А вот спрос на Ольгу Бузову упал на 20%. Впрочем, это связано не с потерей интереса к её творчеству, а с возросшими расценками. Гонорары телеведущей и певицы выросли вдвое.

В этом году подавляющее большинство звёзд предпочитает гонорары не в рублях и долларах, а в евро. Среди самых дорогих селебрити традиционно Алла Пугачева. Если переводить её гонорар в рубли, то одно выступление примадонны может стоить 20 млн. Правда, расценки стабильны. В отличие, например, от группы "Ленинград", за выступление которой сейчас придётся заплатить семь миллионов. В прошлом году было на 30% меньше. Но больше всего подорожала Ольга Бузова. Если в 2016 году её выступление могло обойтись заказчику в 500 тыс. рублей, то сейчас минимальный порог — 1,5 млн.

— Это базовые расценки, — поясняет основатель event-агентства Gold Stream Наталья Авдеева. — Конечная стоимость зависит от локации, даты и времени, поэтому все цены можно назвать только с погрешностью в 10–20 %. К тому же в конце декабря к этим суммам добавляется предновогодняя наценка в 20–40%. В новогоднюю ночь многие артисты берут двойной гонорар или прибавляют 50% к стандартной цене выступления. Впрочем, звёзды первой величины редко соглашаются работать 31 декабря, несмотря на высокий гонорар. Среди них Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Валерия, Валерий Меладзе.

Бывает, что артисты и вовсе неожиданно отказываются от корпоративов. Например, в начале декабря Светлана Лобода заявила, что отказалась от всех ближайших выступлений и не будет выходить на сцену до середины февраля. Своё решение певица объяснила накопившейся усталостью.

Их молодые коллеги охотнее соглашаются на выступления в праздник. Правда, здесь возникает парадоксальная ситуация. Многие заказчики к молодым исполнителям относятся несерьёзно. К примеру, на новогодние корпоративы не так часто приглашают Ольгу Бузову. По словам Натальи Авдеевой, корпоративные заказчики пока не признали её звездой. Зато всё больше желающих добавить к празднику "перчинку" в виде выступления популярных рэперов.

— В прошлом году рэперов практически никто не заказывал, а сейчас к ним большой интерес, — рассказывает Мария Шахова, генеральный директор пиар-агентства Марии Шаховой. — При этом гонорары у Оксимирона и Гнойного совсем невысокие — всего 20–30 тыс. евро. Примерно как у Ольги Бузовой.

Если у кого-то и упали расценки, то это у исполнителей, которые рассчитывали свой гонорар в долларах. За счёт снижения курса в рублёвом эквиваленте они получат на 100–200 тыс. меньше, чем в прошлом. Среди "долларовых" звёзд, например, Сергей Светлаков и группа "Иванушки International". По состоянию на 1 декабря прошлого года доллар был на семь рублей дороже, чем в этом, а евро был примерно на одном уровне. Падение курса началось чуть позже.

Что в этом году осталось неизменным, так это цена за аренду помещений для праздника. По словам Натальи Авдеевой, самая популярная площадка для корпоратива сейчас — отель Four Seasons. Стоимость аренды там 900 тыс. рублей за вечер, а все места уже раскуплены. Также в топе "Лотте отель", "Ритц-Карлтон", Shakti Terrace, GIPSY. Аренда под корпоратив в декабре здесь обойдётся в 500 тыс. рублей.

— Среди популярных площадок также банкет-холл караоке "Кадриль" — он стоит от 400 тыс. рублей, банкетный зал ШЁЛК — от 500 тыс., ресторан "Турандот" от 800 тыс., Backstage в "Крокус сити холле" — 1,5 млн и LeninGrad — 2,5 млн, — добавляет Мария Шахова.

Впрочем, чтобы сэкономить на затратах, некоторые компании сейчас предпочитают сыграть в своего рода лотерею. Всё больше клиентов event-агентств охотятся за восходящими звёздами, выступления которых стоят в разы дешевле маститых артистов.

— Многие потенциальные заказчики ждут финала шоу "Голос", чтобы пригласить на мероприятие или победителя, или кого-то из первой пятёрки, — говорит президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов. — Договоры заключаются заранее, когда финалисты ещё не определены и не знают, кто из них станет лучшим. Те, кому удастся угадать, могут неплохо сэкономить, ведь контракт есть контракт.

Однако кого бы компания ни планировала позвать на свой праздник, лучше было договариваться о выступлении осенью: топовые актёры, певцы и шоумены уже к началу декабря почти все разобраны, а остальные чуть ли не ежедневно повышают расценки.

— В нашей практике был случай, когда один из топовых ведущих, которого часто можно увидеть на федеральных каналах, даже устроил аукцион в духе "кто больше даст, к тому и поеду", — вспоминает Владимир Виноградов.