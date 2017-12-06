Криптоспекулянты скупают "альтернативные" фьючерсы

10 декабря Чикагский биржевой оператор CBOE Global Markets запустит торговлю фьючерсами на биткоин. Пока одни инвесторы ждут фьючерсов, другие уже заключают сделки с брокерами. Они скупают CFD-контракты или, как их ещё называют, контракты на разницу цен. Криптоспекулянты называют их "альтернативными" фьючерсами.

CFD-контракт — это договор между двумя сторонами о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора и его значением в конце срока действия. Так, если между первой и второй сделкой цена криптовалюты выросла, то покупатель получит от продавца разницу в цене. Если упала, то наоборот— в выигрыше останется продавец. Таким образом спекулянты могут зарабатывать как на росте, так и на падении курса криптовалют.

— Криптовалюта уже активно используется как актив для спекуляции на бирже, — отмечает эксперт департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн" Евгений Болдин. — С российскими инвесторами начали работать брокеры сразу нескольких крупных площадок. В их числе Финам, АльфаФорекс, Альпари. В ближайшем будущем CFD-контракты будут самым востребованным инструментом для спекуляции на криптовалютах.

Контракты заключаются не только на биткоины. К примеру, TeleTrade DJ International активно продаёт контракты на эфириум, лайткоины и дашкоины. Таким образом, купить CFD-контракт может практически любой желающий. Чего не скажешь о грядущих фьючерсах на биткоин. Эта криптовалюта уже стала слишком дорогой, поэтому доступна только состоятельным инвесторам.

— За последние два месяца по числу контрактов сделки CFD на криптовалюты обогнали сделки по нефти, — поясняет шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. — Для сравнения — более 80% всех сделок приходится на торговлю золотом. Примерно в 7-8 раз меньше — по нефти: контракты на Brent и на техасский WTI. В целом же рост интереса к CFD-контрактам за 1,5 года вырос примерно вдвое.