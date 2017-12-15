Заложить биткоин и не умереть. В России появились криптоломбарды

В понедельник открылся первый криптоломбард в Екатеринбурге. С начала декабря получить рубли под залог криптовалют можно также в Москве, Калининграде и в других крупных городах. Услуга уже заинтересовала майнеров и инвесторов, которые вложили в биткоин последние деньги. На жизнь нужны наличные, а продавать стремительно дорожающие битки жалко. Криптоломбард в этой ситуации может быть идеальным решением. Правда, эксперты предупреждают: вернуть залог смогут не все.

"Быстрые займы под залог криптовалют", — заманчивое объявление попалось мне в Интернете совершенно случайно. Оказалось, что в Москве появился криптоломбард. Всё как и в обычном ломбарде — заёмщик получает деньги под залог. Только залог здесь не вещи или драгоценности, а криптовалюта. Я решила протестировать услугу и перешла на сайт организации.

На первый взгляд портал cryptozalog.ru выглядит вполне респектабельно, а условия для заёмщиков предельно конкретные. Процент напрямую зависит от суммы займа. Минимальный — 0,5% в день, но может доходить и до 1%. К примеру, если клиенту требуется 50 тыс. рублей на 30 дней, то криптоломбард возьмёт 1% в день, если 500 тыс. на 90 дней, то — 0,8%. Если 1 млн на полгода, то 0,5%. Само собой, если заёмщик вовремя не вернёт деньги, то криптовалюта его будет продана.

"Нам доверяют, поддержка 24/7", — обещают основатели криптоломбарда. Я решила позвонить и уточнить условия. Впрочем, телефон оказался недоступен. На сайте был указан один мобильный номер и ни одного городского. Не было и адреса организации. Не говоря уже о реквизитах юридического лица. После пяти попыток дозвониться я уже было потеряла интерес к теме, но на следующий день решила всё-таки сделать контрольный звонок. Мне повезло и трубку взял менеджер по работе с клиентами. Впрочем, доверия к криптоломбарду у меня уже не было. О какой "поддержке 24/7" может идти речь, если телефон полдня недоступен?

— Мы храним все криптовалюты на "холодных" кошельках Trezor, — в разговоре менеджер "Криптозалога" всячески делал акцент на безопасности сделки. — Это гарантирует безопасность залога. С биржами пока не работаем, поэтому все вопросы вывода криптовалюты с биржи клиенты должны решить сами. Мы принимаем только переводы на криптокошелёк. Кстати, мы уже выдали четыре залога на общую сумму в 3,6 млн рублей. Среди клиентов люди, которым понадобились наличные, но они не хотят продавать растущие в цене биткоины. Или майнеры, которые хотят докупить оборудование. Взяв займ под залог криптовалюты, они могут купить новые майнинговые фермы, не дожидаясь, пока окупятся старые.

Правда, найти осчастливленных клиентов криптоломбарда мне так и не удалось. Пришлось верить менеджеру на слово, но в тонкости договора по телефону он меня посвящать не стал. Уточнив лишь, что договор на хранение криптовалюты заключается между двумя физическими лицами, а не с юридическим лицом, как это происходит в обычном ломбарде. Причина проста — криптовалюты никак не регулируются российским законодательством. Более того, деньгами по закону не считаются и оформлять их как деньги нельзя.

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Все прочие вопросы предлагалось решить в офисе. И тут у меня возникло немало вопросов. Если переводить в рубли, то один биткоин стоит больше миллиона. И вот обладатель этого сокровища едет в неизвестный офис, к неизвестному человеку, чтобы заключить какой-то сомнительный договор. При этом он не знает ни юридического лица компании, ни её реквизитов, ни данных о владельце. Не получится ли так, что заёмщика банально ограбят? А если и переведут деньги на карту, то что мешает владельцу ломбарда отменить транзакцию, позвонив в банк и сказав, что совершил перевод по ошибке?

В поисках ответов на эти вопросы я снова залезла в Интернет и выяснила, что криптоломбард в России уже не один. Подобная услуга появилась сразу в ряде крупных мегаполисов. Например, в Екатеринбурге. У компании Bitcoin-Gold Finance пока нет даже собственного сайта, зато их офис на улице Малышева хорошо знаком местным майнерам. Там проходят сделки по купле-продаже криптовалют, специалисты компании консультируют криптоинвесторов и продают майнинговое оборудование. А с 11 декабря там же открылся ещё и криптоломбард.

— Процедура получения наличных проста: клиент приходит к нам в офис, заключаем договор, он переводит криптовалюту на наш криптокошелёк и получает рубли, — поясняет основатель компании Bitcoin-Gold Finance Егор Волков. — Принимаем биткоин, эфир, лайткоин, монеро и зекеш. Расчёты ведём по среднему курсу с трёх бирж — Poloniex, Bittrex и Exmo. За пользование деньгами берём 0,5% в сутки.

В общем, условия очень похожи на предложение московского криптоломбарда. И фактически никаких других гарантий основатели таких организаций дать просто не могут. Все возможные риски работы с криптоломбардами кроются в пробелах российского законодательства. Формально давать деньги под залог криптовалют не запрещается и компании закон не нарушают. В то же время и залог клиентов никто по закону не защищает. Фактически, судьба залоговых биткоинов зависит исключительно от порядочности владельцев компании, выдающей займ. В такой ситуации высоки риски нарваться на мошенников.

— Возможно, криптоломбарды создаются с благими целями и в целом будут актуальны, — считает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Но риск этого бизнеса очень высок ввиду высокой волатильности криптовалют. Чтобы минимизировать риски, бизнесменам придётся выдавать фиатные деньги с большим дисконтом, и далеко не очевидно, будет ли подобная модель интересна людям, которые захотят воспользоваться ломбардом. С другой стороны, распространение таких организаций наверняка спровоцирует волну мошенничеств. Чтобы создать ломбард криптовалют, много затрат не надо, поэтому окупить махинацию можно будет даже на небольших криптосуммах.

Как же не стать жертвой мошенников? Самый гарантированный способ — вообще не заключать сделку, условия которой не регламентируются действующим законодательством. С большим скепсисом нужно относиться к компаниям, которые на своём сайте не указывают свои реквизиты, а среди контактов только электронный адрес или мобильный телефон.

— Все организации, которые не имеют физического адреса в России и контактов реальных сотрудников на местах, плюс пакета документов о существовании юридического лица, можно смело забыть, — рассказывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя. — Грань между вовремя вышедшим с "хайпа" счастливым получателем нереально крупных доходов и "обманутым вкладчиком" очень тонка, а в подобных местах человек уже сразу переводится за неё.

И тут у меня возник главный вопрос: а зачем вообще рисковать своими вложениями? Кому может быть интересен криптоломбард, если дешевле и проще получить кредит. К примеру, оформить потребительский кредит можно за день по ставке 15% годовых, а вовсе не за 1% в день. Выходит, что криптоломбарды могут быть интересны или людям с плохой кредитной историей, или неработающим майнерам, которым просто нечем подтвердить свой доход банку, или тем, кто не хочет "светить" свои доходы перед государством.

Да и в принципе спрос на услугу не может быть большим. По разным оценкам, так или иначе криптовалютами занимается порядка 1% россиян. Подавляющее большинство из них обладает совсем небольшими суммами. Как отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, 55,57% пользователей в мире имеют на счету не более 0,001 биткоина, а ещё 35% имеют на балансе до 0,1 битка (1,6 тыс. долларов).

Так что криптовалюты у населения немного. В то же время весь бизнес ломбардов исторически был ориентирован на широкие массы. Это краткосрочные займы "до получки". Иначе намного выгоднее взять кредит под 10–15% в год, чем займ под 1% в день.

— Да и кто будет оставлять в залог такой быстрорастущий и ликвидный актив? — задаётся вопросом Мащенко. — Тем более гарантировать честность контрагентов никак нельзя. Сейчас доверить биткоины третьим лицам — всё равно что нелегальное оружие и наркотики: в случае кражи обращаться в полицию будет так же бесполезно.

Ситуация может измениться в 2018 году, когда может появиться закон о статусе криптовалют. По крайней мере вопрос госрегулирования этой отрасли уже активно обсуждается в правительстве. Правда, полная легализация этого рынка тоже может сыграть не на пользу ломбардам.

— Вероятно, криптовалюты будут признаны имуществом, как, например, ценные бумаги, — поясняет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. — Предполагается и идентификация владельцев виртуальных валют, регулирование сделок с ними. Это дало бы возможность и официального залога. Правда, лишь для тех, кто готов показать себя как владелец криптовалют. Но проблема в том, что на 80% они обслуживают незаконные операции. И выход из "тени" проблематичен, поскольку в скрытости и анонимности и заключаются основные преимущества криптовалют для пользователей. Поэтому перспективы криптоломбардов очень туманны.