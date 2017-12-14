ФРС США повысила ставку. Что теперь будет с долларом и евро?

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания, состоявшегося 12–13 декабря, приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов — до 1,25–1,50% годовых.

На эту новость отреагировали мировые биржи. Цены на нефть после известия о повышении ставки снизились.

ФРС не в первый раз повышает ставку: в июне она выросла до 1–1,25% и в марте — до 0,75–1% годовых. В 2015 и 2016 годах, для сравнения, организация решилась на повышение по одному разу. В 2007–2008 годах регулятор и вовсе постепенно понижал планку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0–0,25% в декабре 2008 года.

Цель ФРС — привести уровень эффективной ставки до устойчивого уровня (сейчас он оценивается примерно в 4%), а также убрать со своего баланса избыточные активы. Представители ФРС продолжают апеллировать к тому, что повышение ставок связано с ожиданиями касательно восстановления инфляции в США по мере роста экономики. Сейчас регулятор проводит политику по защите от возможного всплеска инфляции в ближайшие месяцы из-за введения налоговой реформы, которая предполагает значительное снижение налоговой нагрузки на бизнес.

По мнению экспертов, в течение следующего года также ожидается продолжение повышения этой ставки.

Если говорить о влиянии решения ФРС по ставке на курс доллара и рубля, то здесь доллар и активы в нём становятся более привлекательными для инвесторов. Инвесторы могут, к примеру, занять в евро по ставке, близкой к нулевой, перевести деньги в доллары и получить больший доход из-за разницы в ставке привлечения и ставке размещения средств. ЦБ России напротив снижает ставки. В этой ситуации решение по снижению ставки ФРС и укрепление доллара вызовет отток с рынка капитала ЕС и России и ослабление рубля и евро по отношению к американской валюте.

В то же время эксперты уверены, результаты заседания ФРС и дальнейшие планы Федрезерва были предсказуемы и учтены рынком, потому резких скачков на сырьевых и валютных рынках не предвидится.