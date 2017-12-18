Перенос новогодних праздников на декабрь может сэкономить 1 трлн рублей

Один день простоя во время новогодних праздников обходится российскому бизнесу примерно в 150 млрд рублей. Таковы результаты исследования аналитического агентства Price&Quality Agency. Чтобы минимизировать потери, бизнесмены предлагают не отказываться от зимних каникул, а просто перенести их на неделю раньше.

По данным агентства Price&Quality (есть в распоряжении у Лайфа), за 8–10 дней праздников отечественный бизнес теряет в среднем более 1 трлн рублей. Это происходит за счёт снижения объёмов производства и спада производительности труда работников. Бизнесмены нашли выход из ситуации — просто перенести каникулы на последнюю неделю декабря. Тогда уже 2 января люди начнут работать в полную силу. Тем более что в конце декабря люди и так больше думают о грядущих каникулах, а не о работе. В результате деловая активность замирает почти на месяц.

— Многие в нашей стране готовятся к новогодним праздникам сильно заранее и начинают отмечать эту дату уже с 20-х чисел декабря, — поясняет эксперт потребительского рынка, исполнительный директор компании по производству безалкогольных напитков "Kelle-cola" Анна Кострица. — В результате производительность труда в этот период падает на 35–40%. К тому же было бы логично синхронизировать трудовую активность россиян с другими странами, со многими из которых наши производства и бизнес-структуры имеют деловые отношения. Если перенести праздничную неделю на конец декабря, то это позволит увеличить прибыли многих предприятий в первый зимний месяц как минимум на 15–25%.

Общие потери (суммарно за декабрь и январь) могут стать меньше только из-за того, что при предложенном подходе в декабре не будет дней с низкой производительностью труда, хотя сам объём январских потерь никуда не денется.

Кстати, за границей таких длинных праздников нет вообще. Зимой в США не работают всего два дня — 25 декабря и 1 января. В некоторых странах ЕС, например, в Германии, отдыхают ещё и 26 декабря. К слову, в СССР (начиная с 1971 года) нерабочими праздничными днями считались 1 и 2 января.

На прошлой неделе депутаты Госдумы отказались сократить новогодние каникулы, отклонив внесённые КПРФ и ЛДПР законопроекты. Коммунисты объясняли, что люди просят сократить каникулы, поскольку из-за долгих праздников они остаются без зарплаты.

Комментируя решение парламентского большинства, первый замруководителя фракции партии "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что праздничные дни стали традицией "и менять их регулярно Госдума, безусловно, не должна".