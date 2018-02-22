На мартовские праздники россияне полетят в Сочи и Минеральные Воды

На мартовские праздники туристы предпочитают путешествовать по России. В частности, из-за подорожания цен на авиабилеты за границу. Сервис путешествий "Туту.ру" выяснил, куда дороже и дешевле всего можно улететь на 8 Марта.

В этом году цены на авиаперелёты на мартовские праздники выросли по всем направлениям. При этом перелёты по России подорожали несущественно — в среднем на 13,4% (до 9,9 тыс. рублей). Зато европейские столицы резко прибавили в цене. Особенно Мюнхен, который подорожал на 64%. Перелёт из Москвы в баварскую столицу обойдётся в 24 тыс. рублей. На 57% дороже стали билеты в Афины — 19,6 тыс., на 56,5% — в Прагу. За перелёт в чешскую столицу из Москвы придётся заплатить 23,1 тыс.

Самым популярным внутренним направлением на 8 Марта стал город Сочи. Билет туда и обратно стоит 9,6 тыс. рублей. Второе место занимают Минеральные Воды — 6,7 тысячи за перелёт, третье досталось Симферополю, куда можно улететь за 8,9 тысячи.

— Интересно, что в десятку самых популярных направлений попал северный Мурманск, который в прошлом году занимал всего 21-е место, — рассказали Лайфу в "Туту.ру". — Среди новых городов в лидерах рейтинга также Екатеринбург, Калининград и Казань.

В топе европейских направлений в этом году Прага, Рим и Мюнхен. Также в десятку входят Вена, Барселона, Ларнака, Афины, Цюрих и Мадрид. Самым бюджетным оказался перелёт в Барселону — 18,5 тыс. Дороже всего стоит перелёт из Петербурга в Рим — 29,4 тыс. Кстати, это единственный рейс из петербургского аэропорта, который попал в рейтинг. Все остальные перелёты топ-10 — из Москвы.