Дмитрий Леус: "Бизнес без границ. Как безысходность помогает выживать"

Существует распространённое мнение, что "там" создать и вести бизнес намного легче, чем это делать "здесь".

Кто-то аргументирует более строгим, но справедливым и прозрачным законодательством. Кто-то считает, что его просто ждут "там" и только одно его появление уже само по себе является на 50% залогом успеха. Кто-то уповает на новые технологии и быстрый прорыв. Так ли легко и просто вести бизнес "там"? Мы решили разобраться в этом вопросе вместе с финансистом, международным инвестором и основателем компании Imperium Investments Дмитрием Леусом.

Дмитрий, насколько мне известно, вы родились и выросли в Туркмении. Как так произошло, что вы решили переехать в другую страну и, можно сказать, кардинально поменяли свою жизнь?

Наверное, это произошло от безысходности. Хотя сейчас я этому рад.

Я очень хорошо помню тот самый момент (мне было 23 года), когда мы все проснулись в чужой стране (распад Советского Союза) и все наши планы рухнули! В одно мгновенье!

Причём произошло это стремительно и резко. И если ещё вчера все были социально равны и с уважением относились друг у другу, то уже сегодня очень сильно начали обозначаться национальные признаки и общество само начало делиться на коренных жителей и "прочих". На тот момент я работал на турецкую компанию, которая занималась организацией поставки хлопка из Туркменистана. Бывая в разных уголках тогда ещё моей страны, я видел нищету и практически полное отсутствие возможностей к дальнейшему развитию. Жители нетитульной национальности всё более ущемлялись в правах так, что в определённый момент мне стало страшно за свою семью. Я чётко осознал, что мне нужно уезжать из страны. Но куда?

Поскольку в юношестве я профессионально занимался спортом и входил в сборную страны, то я часто бывал в Москве на соревнованиях или сборах. Город я немного знал, у меня там были знакомые. Я принял решение переезжать именно в Москву. Интуитивно я понимал и чувствовал, что там есть огромный потенциал и есть намного большие возможности чего-то достичь. Уже тогда Москва была дорогим городом. И мне нужны были деньги, чтобы реализовать свой замысел. У меня была конкретная цель в 2000$, которых, по моим расчётам, мне должно было хватить на первое время. Сроки меня сильно поджимали, и я полностью погрузился в работу. Я работал практически круглосуточно и без выходных. Поскольку у меня не было других вариантов, я старался и работал изо всех сил. Моё усердие и трудолюбие позволили мне уже через шесть месяцев увеличить мою зарплату, и я начал зарабатывать $300 в месяц. На тот момент, когда средняя зарплата в стране была около 30$, это были очень хорошие деньги, но очень тяжёлый, я бы даже сказал, изнурительный труд. Но я чётко понимал, ради чего я это делаю. И когда у меня на руках была необходимая сумма, я забрал свою жену и маленького сына, мы переехали в Россию и сняли маленькую квартиру на окраине Москвы. На тот момент мне казалось, что здесь, в России, я буду в полной безопасности. Каким же наивным я был!

И уже в Москве, находясь вдали от дома, от своих друзей, с которыми мы выросли, от своих родителей я понял, что у меня уже нет обратного пути, что я находился в точке безысходности. Именно безысходность для меня явилась основным мотивом построения чего-то нового в своей жизни. Так начался мой новый путь, который в данный момент привёл меня во многие страны, во многие города.

Вы ведёте несколько проектов не только в России, но и активно сотрудничаете с разными зарубежными партнёрами. В чём же залог вашего успешного построения бизнеса? Какие секреты?

Настойчивость и огромное желание что-то сделать!

Это можно отследить на примере моей истории, когда я переехал в Россию. Немного освоившись в Москве, я решил открыть обменный пункт валюты. И мне нужно было решить следующую задачу: как, имея на руках $2000, купить специально оборудованную кабину за $3000, оплатить фиксированную сумму $2100 банку за использование его лицензии на проведение валютных операций, оплатить аренду в размере $1500, оплатить охрану в размере $200 и обеспечить необходимую сумму оборотных средств в кассе для операционной деятельности. На первый взгляд, эта задача не имеет решения. Но это только на первый взгляд. В банке я взял ссуду под полную стоимость кабины и договорился о сдвиге обязательных платежей на один месяц. За аренду я договорился платить в конце месяца, а за тревожную кнопку я вынужден был заплатить сразу, так как без этого мне не давали разрешения. За $200 я снял квартиру и $1500 положил в кассу. И торжественно открыл свой бизнес, где я был и кассиром, и руководителем, и бухгалтером в одном лице. У меня не всё получалось, я делал много ошибок, но я не останавливался. В какой-то момент мне хотелось сдаться и вернуться обратно в Туркменистан. Но я не мог этого сделать. У меня не было вариантов. И я собирал в кулак всю свою волю и продолжал идти вперёд. Я много работал, оборот постепенно рос. Вот так, день за днём, месяц за месяцем, я усердно трудился — и результат не заставил себя ждать. Уже через девять месяцев работы обменный пункт начал мне приносить $1500 чистой прибыли в месяц. На тот момент мне казалось, что это успех.

Если вы чего-то уже достигали и имели успех, то повторить его — дело времени и размера прилагаемого усилия. Мне всегда искренне жаль тех, кто, ничего толком не построив у себя на родине, где он говорит на своём языке, у него есть поддержка со стороны друзей, он знает законодательство, думает, что, выехав за рубеж, у него всё должно сложиться наилучшим образом. Это самообман, за который приходится платить. Иногда очень дорого платить.

Сейчас вы много времени проводите в Лондоне. Поделитесь вашими впечатлениями от того, насколько просто/непросто вести бизнес в Англии.

У меня действительно много проектов. И не только в Англии. Нельзя однозначно сказать, что в Англии вести бизнес намного легче, чем, например, в России. Я бы сказал, что организовать/создать бизнес в Англии легче, чем в России. Но вести и развивать его в высоко конкурентной среде, где существуют свои правила, законы и принятые нормы, намного тяжелее, чем это можно делать в России. Здесь нужен профессионализм, довольно глубокие базовые знания, упорство и время. Если же охарактеризовать бизнес в Англии и выделить какие-то основные моменты, то я бы говорил о следующем:

Наличие рисков, но при этом довольно высокая их прогнозируемость. Всё зависит от рынка и бизнес-среды (политическая составляющая влияет скорее на весь рынок, чем на отдельных его игроков). Если ты профи и знаешь, как правильно анализировать ту или иную информацию, то ты можешь к минимуму свести риски. Ну или, по крайней мере, начать ими управлять.

Невысокая маржинальность бизнеса (в том числе и по причине рисков) практически во всех сегментах. Здесь вчистую работает теория: чем выше риски, тем выше маржа и возможность банкротства.

Несмотря на высокую плотность, практически во всех отраслях достаточно ниш и даже целых направлений, где можно начинать строить что-то заново. Это также связано с тем, что людей с врождёнными, так сказать, от природы, навыками ведения бизнеса и предпринимательской жилкой не так уж и много. Даже среди англичан.

Как вы себя чувствовали, когда очутились на "новой территории"?

Англия уже моя третья "территория"! И если бы я не прошел трудный и непростой путь в России, то мне было бы труднее, в первую очередь, психологически ее осваивать. Но я вывел для себя некий алгоритм, некую последовательность действий, которые лично мне помогают в подобных ситуациях. Наверное, легче этот алгоритм разбить на этапы.

Первый этап я называю этапом "непонимания". Это нормально, когда вы попадаете в новую среду, новое окружение и просто не понимаете, что, собственно, вокруг вас происходит. Просто это нужно для себя осознать и принять тот факт, что вы ничего не знаете. Вы должны на какое-то время стать учеником и жадно впитывать в себя всю информацию, которая будет вам доступна. Это время, когда вам нужно оглядеться и никуда не торопиться. Именно здесь, на этом этапе, определяется успешность или провал вашего начинания.

Второй этап, который я называю "понимание", характеризуется тем, что, получив достаточно информации, вы начинаете ее пропускать сквозь призму своего предыдущего опыта, но с учетом специфики нового рынка. Таким образом вы начинаете встраивать свой опыт в новые условия и у вас со временем появляется понимание.

Ну и третий этап — этап "действий". Не самый легкий, но самый приятный этап, когда вы начинаете получать первые результаты своих усилий.

Возможно у кого-то бывает по-другому, но все мои начинания и "освоение новых территорий" проходили приблизительно по такому сценарию. И именно это я стараюсь передать своим детям, чтобы они на моем примере увидели и смогли это прочувствовать.

Как удается все успевать? Как удается вести бизнес сразу в нескольких странах?

Я и не претендую на то, чтобы успеть все, но я успеваю сделать самое важное! Наша жизнь — это река, которая приносит с собой все новые и новые задачи. Просто в каждый момент своей жизни нужно правильно определить эту самую важность. Если для меня в данный момент важно закрыть крупную сделку и для этого я уезжаю на 5-ть дней и работаю практически без перерыва, то это важно и моя семья это понимает. Если для меня важно взять свою супругу и детей и провести с ними насыщенный уикенд, то важность этого момента перевешивает, и я могу спокойно перенести или сместить свои встречи на пару дней. Для меня важным является соблюдать определенный баланс как в работе, так и в семье. И мне кажется, что именно качество совместно проведенного времени, а не его количество, является основой здоровых отношений в семье. Для детей важно, чтобы родители просто были рядом. Просто были рядом и могли уделить столько времени ребенку, сколько ему нужно в данный момент. Потому что наши дети — это самые строгие судьи, которые по итогу скажут тебе всю правду и не будут сильно переживать если эта правда будет сильно отличаться от той, какую ты ее себе представлял. Лично для меня дети — очень сильный стимул. И это, в том числе, явилось одной из причин, почему мы решили переехать в Лондон.

Естественно, что находиться одновременно в нескольких странах и управлять операционной деятельностью практически не реально. Нужны люди, на которых вы можете положиться и которым вы можете довериться. Так и в России и в Англии у меня есть проверенная команда, с которой мы работаем уже не первый год. Я могу на них положиться и не переживать, что они что-то сделают не так или что-то забудут. Я делегирую немалую часть своих задач, тем самым высвобождая свое время для важных дел.

По роду своей деятельности вы много перемещаетесь и ездите по миру. Есть ли какие-то особые места, куда вы периодически возвращаетесь?

Вы знаете, к путешествиям у меня особое отношение и я считаю, что путешествовать нужно. И делать это нужно как можно чаще. Почему? Потому что смена места и смена плоскости — это новая зона для роста. И такой вывод мне помогли сделать, опять-таки, мои дети, которые всегда и везде путешествуют со мной. После каждого путешествия я замечаю в своих детях что-то новое, как будто они сделали очередной большой шаг в своем развитии. Кто-то становится более уверенным в себе, кто-то просто начинает более свободно говорить на английском языке, а кто-то расширяет свой кругозор и получает новые впечатления. Это своего рода скачек. То же можно сказать и о взрослых. Просто нам (взрослым) это не так очевидно.

Путешествие и физическое перемещение в пространстве помогают тебе в буквальном смысле посмотреть на свою ситуацию со стороны, вне твоих привычных границ и окружения. Это очень сильно помогает раздвинуть границы и найти те решения, которые ты раньше просто не видел. Лично для меня это очень мощный инструмент, которым я периодически пользуюсь.

Дмитрий, каким вы видите бизнес в 2018 году? Какой ваш прогноз?

2018 год будет интересным и не простым. На сегодняшний день я не вижу каких-то глобальных предпосылок к тому, чтобы говорить о том, что следующий год будет легче или проще чем 2017 год. Мы с вами уже давно живем во время перемен и постоянных изменений. И от года к году таких изменений не становится меньше. Поэтому говорить о стабилизации в ближайшее время я бы не стал.

Если же говорить о трендах, то они больше связаны именно с изменениями и развитием новых технологий:

В городах в самое ближайшее время может кардинально измениться атмосфера и связано это с активным развитием электротранспорта. Многие европейские города уже начиная с 2019 года вводят ограничения на въезд для авто, которые работают на углеводородах. В городах в тех районах, где воздух был очень сильно загрязнен, он станет намного чище. Это, в свою очередь, повлияет на выбор людей о приобретении там недвижимости, который будет продиктован заботой о своем здоровье и о здоровье своих детей. Такое изменение может иметь влияние на рынок недвижимости, и я предполагаю, что произойдет некое перераспределение и выравнивание стоимости на недвижимость. Уже не будет районов, которые резко выделяются стоимостью жилья. Мы много времени проводим в транспорте, и технология автопилота может существенно повлиять на это. Активная навигация, которая в онлайн режиме строит оптимальный маршрут, в сочетании с автопилотом существенно сократят время в дороге и позволят на ходу решать свои вопросы. Это очень удобно и эффективно. И это еще один аргумент в пользу того, что расстояние и его влияние на выбор недвижимости, в частности, не будет иметь такого большого влияния, как сейчас. Вообще, нельзя сейчас предугадать, как то или иное событие или технология повлияют на нас и на какие сегменты бизнеса окажут наибольшее влияние. В недалеком будущем бизнес углеводородов (газ, нефть) будет обычным линейным бизнесом без сверхприбылей, без войны (в том числе и физической) за ресурсы и минимального влияния на это со стороны политики. Это произойдет не быстро, но процесс уже запущен и здесь только дело времени и интенсивности развития технологий. Предсказать что будет происходить на валютном рынке на сегодняшний день практически невозможно. Курс — отображение больше политического состояния внутри страны и, как это не банально, ценность валюты уже практически на 100% зависит от информационного пространства. Если говорить о криптовалютах, то сегодня очень удобно проводить "анонимные" расчеты при помощи крипты. Но эта технология требует определенного регулирования и уход от анонимности. Действующая банковская система и системы взаиморасчетов уже морально и технологично устарели. Что-то должно прийти ей на смену. Не исключено, что технология криптовалют может быть взята за основу для построения новой системы платежей и стать новым витком в развитии банковской системы в целом.

Это то, как я вижу некоторые сегменты и их дальнейшее развитие. Сбудутся мои прогнозы или нет — покажет время. Но одно я знаю наверняка: если ты хочешь быть успешным, то ты должен постоянно быть в информационном поле, быть в курсе происходящего и не останавливаться ни на секунду.