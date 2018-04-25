Секс напрокат. Кто и сколько зарабатывает на аренде взрослых игрушек

В конце апреля в Москве откроется первый бордель с секс-роботами. Если людям у нас торговать телом запрещено, то куклам не возбраняется. За час в компании робота с подогревом и искусственным интеллектом придется заплатить 5 тысяч рублей. Для тех, кто не готов к таким тратам, работают сервисы аренды интим-игрушек подешевле.

Новый отель с секс-роботами появится в одной из башен "Москва-Сити". С таким заявлением на днях выступил основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров. В гостинице будут "работать" весьма серьёзные роботы — умеющие двигаться и обладающие искусственным интеллектом. Пока не известно, насколько успешным окажется новый проект — такого опыта в России ещё не было. А вот аренда, как и продажа, всевозможных секс-девайсов уже вовсю набирает обороты.

Ещё несколько лет назад секс-куклы вообще были диковинкой на российском рынке интим-игрушек. Подавляющее большинство из них были надувными и внешне лишь отдалённо напоминали людей. Сейчас ситуация меняется радикально. Конечно, надувные куклы продаются до сих пор. И пользуются в своей товарной категории стабильным спросом. В первую очередь из-за цены — стоят они всего порядка двух-трёх тысяч рублей. Во-вторую, из-за компактных размеров. Они не занимают места дома и легко помещаются в сумку или чемодан. За 10–20 тысяч можно купить уже обычную реалистичную куклу. Правда, всё-таки сразу будет видно, что это игрушка.

Совсем другое дело — современный секс-робот. С первого взгляда такая кукла ничем не отличается от настоящей женщины или мужчины. Более того, у неё (него) есть подогрев, кукла может самостоятельно двигаться и даже разговаривать. Такие говорящие секс-куклы стоят на порядок дороже надувных аналогов. В среднем 200–300 тысяч рублей, а есть модели и по 700–800 тысяч. Самые эксклюзивные стоят более миллиона. Само собой, такая покупка доступна далеко не всем желающим разнообразить досуг.

— Ещё в конце прошлого года мы поняли, что дорогие секс-игрушки продаются реже, чем берутся в аренду, — рассказывает владелец сервиса по продаже и аренде интим-оборудования Олег Рябцев. — У нас простые модели секс-кукол, поэтому в аренду сдаем по две тысячи на сутки. Фактически цена договорная. Есть постоянные клиенты. Они давно могли бы купить такую куклу, но не хотят — предпочитают каждый раз брать в аренду новую. А вообще, как ни странно, но еще больше, чем куклы, пользуются спросом секс-машины для женщин (представляет собой станок, на который крепится фаллоимитатор, для мужчин также есть машина, которая называется мастурбатор). Стоят от двух до четырёх тысяч в день в зависимости от модели. Чуть дешевле стоит аренда секс-мебели. Это, например, волнообразное кресло, колодки для рук, специализированные матрасы и подушки.

На портале Сексаренда сдают в аренду секс-машины по двум схемам: анонимно и в открытую. Если арендатор не хочет называть своего имени, то должен оставить в залог полную стоимость оборудования. Если же денег на залог нет, то можно взять оборудование после заключения официального договора, где указываются паспортные данные арендатора. Секс-машины отдают на сутки за три тысячи рублей. Но если клиент отдаст позже, то за каждый час просрочки придется заплатить 200 рублей. Если же задержит возврат более чем на сутки, то придется отдать 1% от стоимости оборудования за каждый лишний день использования.

Кстати, секс-машины — удовольствие недешёвое. Стоят в среднем 25–30 тысяч рублей. Впрочем, в прокат можно взять и очень дешёвые девайсы. В Москве, например, работает тематический отель "Годжи", где можно снять номер и взять в аренду самые разные игрушки. К примеру, плеть для "жестких" игр стоит всего 300 рублей, столько же — ошейник и кляп, за 500 рублей можно арендовать наручники, за 700 — кнут. Девайсы берутся в аренду на всё время бронирования номера. Вне зависимости от того, на час бронь или на сутки.

Сейчас ведущим производителем секс-кукол в мире стал Китай. По экспертным оценкам, страна производит около 80% секс-игрушек в мире, а её индустрия, которая обеспечивает работой свыше миллиона китайцев, приносит $6,6 млрд выручки в год. Рынок этой продукции растет на 30% ежегодно, уверяют представители китайской индустрии по производству секс-кукол. Продукция этой страны лидирует и на российском рынке. Реже встречается продукция европейского или американского производства. При этом в самой Поднебесной производство роботов для досуга растёт невероятными темпами. Например, зимой анонсировали робота-домохозяйку с функцией wi-fi. Она может и интим-услуги оказать, и обед к приходу хозяина приготовить. Всего же по данным Taobao, одного из крупнейших китайских торговых порталов, секс-куклы составляют порядка 20% рынка секс-игрушек.