Человек дела. Почему жители Еревана не отпускали Карапетяна в правительство

1 мая в Армении состоятся выборы премьер-министра. Это, пожалуй, одно из самых знаковых событий за новейшую историю страны. Основной кандидат на этот пост — Карен Карапетян, харизматичный управленец и успешный бизнесмен.

13 апреля в Ереване начались протесты против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна. 23 апреля он согласился выполнить требование митингующих и покинул свой пост. А обязанности главы правительства перешли к Карену Карапетяну. Однако протесты не прекратились, а возобновились с новой силой.

Оппозиция выдвинула своего "кандидата от народа" — Никола Пашиняна. Он требует отставки Карапетяна. В противном случае грозит бойкотировать выборы. В свою очередь Карапетян отказался вести переговоры с Пашиняном, считая их бесперспективными.

В марте 2017 года на парламентских выборах победу одержала Республиканская партия, формальным лидером которой был Серж Саргсян. Однако победа была достигнута, по мнению эксперта Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрея Арешева, "исключительно благодаря личности тогдашнего премьер-министра Карена Карапетяна, который пользуется серьёзной поддержкой в обществе".

Исполняющий сейчас обязанности премьер-министра республики, Карен Карапетян имеет большой опыт работы управленцем как в бизнесе, так и на госслужбе. С 1996 по 2001 год Карапетян работал в компании "Армэнерго". Сначала заместителем генерального директора, а затем гендиректором.

После этого он девять лет возглавлял компанию "АрмРосгазпром", которая поставляла и распределяла российский газ в Армении. Компания была создана в 1997 году, её акционерами являлись "Газпром" и Министерство энергетики и природных ресурсов Армении с долями 80% и 20% соответственно. В 2014 году "Газпром" увеличил долю в "АрмРосгазпроме" с 80% до 100% — правительство Армении решило продать свои акции в счёт погашения долгов за газ.

По словам предправления "Газпрома" Алексея Миллера, комментировавшего тогда эту сделку, "за годы сотрудничества был достигнут большой социально значимый результат для Армении — выход на уровень газификации 96%". Он также отмечал, что "количество АГНКС (автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. — Прим. Лайфа) в Армении даже превосходит их количество в России".

Знакомые Карена Карапетяна из системы "Газпрома" характеризовали его как человека "очень энергичного" и с "новаторским духом", но при этом импульсивного.

После этого Карен Карапетян весьма стремительно делал карьеру, успешно чередуя работу в политике и бизнесе. В 2010 году он получил учёную степень доктора экономических наук. Тогда же стал мэром Еревана.

В конце 2011 года Карапетяна пригласили в "Газпром", и он ушёл в отставку с поста мэра. Многие жители столицы Армении уходом Карапетяна были тогда крайне недовольны.

— Такого мэра не было десятки лет. Меньше чем за год он успел многое сделать, — говорили они.

Отметим, что Никол Пашинян тоже баллотировался на должность мэра Еревана в сентябре 2017 года, но занял второе место.

С конца 2011 года и в 2012-м Карапетян работал первым вице-президентом Газпромбанка, затем заместителем гендиректора по стратегии и развитию холдинга "Газпром межрегионгаз", с 2015-го — заместителем гендиректора по международным проектам компании "Газпром энергохолдинг".

13 сентября 2016 года он был назначен на должность премьер-министра Армении, а 9 апреля 2018-го был отправлен в отставку указом президента Армена Саргсяна. С 23 апреля Карапетян является и. о. премьер-министра.

О Карапетяне позитивно отзываются экономисты и политологи.

— Он пользуется достаточно серьёзной поддержкой в обществе, его хорошо знают в России, в том числе по длительной работе в структурах "Газпрома". Карапетян мог бы вернуть ситуацию в правовое поле — особенно с учётом того, что в 2017 году, после длительного периода стагнации, армянская экономика начала показывать достаточно серьёзные темпы роста, и эти темпы роста связаны прежде всего с деятельностью возглавляемого им правительства, — отмечает эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев.

— Выбирать премьер-министра будет парламент, где у Республиканской партии, которая выдвигает Карапетяна, 58 мест из 105, — поясняет политический консультант Анатолий Вассерман. — Это больше половины. А у блока из трёх партий, включающего партию Пашиняна "Гражданский договор", всего 9 мест из тех же 105. То есть Пашинян не представляет фактически никого. Он потому и вошёл в блок, что его партия сама по себе не имела никаких шансов преодолеть пятипроцентный барьер на выборах. И это уже показывает, что если бы каким-то чудом он возглавил правительство, то представлял бы там интересы кого угодно, только не народа. И, собственно, именно поэтому народ за него и не голосовал.

По словам Вассермана, именно поэтому Пашинян сейчас требует, чтобы правительство было сформировано без участия Республиканской партии, а потом чтобы были проведены парламентские выборы, опять-таки без участия этой партии. В этом случае большинство народа Армении заранее будет отстранено от участия в формировании власти.

— И уже из этого совершенно понятно, что никакой пользы для республики и для её народа он принести не может, — отмечает Вассерман. — Независимо от того, какая у него будет харизма и как активно он будет выступать на митингах.

Политолог отмечает, что Карапетян выступал как экономист-практик в очень тяжёлое для страны время. Он занимался бизнесом, который в условиях Армении приобрёл политическое значение, поскольку страна долгое время была фактически отрезана Грузией от России. Грузия вела резкую антироссийскую политику. В этих условиях снабжение Армении газом — а именно этим занимался Карапетян — требовало не только коммерческих навыков, но и политических. Потому что ему приходилось фактически пробивать поставки газа через грузинскую блокаду.

— Соответственно, он доказал, что умеет действовать и в экономических, и в политических интересах страны, — заключает Вассерман. — И то, что он при этом не обладает талантами митингового скандалиста, как Пашинян, говорит, скорее, в его пользу. Потому что, как показывает опыт, митинговать лучше всего умеют те, кто меньше всего любит и умеет работать.

В отличие от Карапетяна, у его оппонента Пашиняна аргументов в свою пользу немного. Пиарщик и журналист, он пока может противопоставить Карапетяну лишь уличные протесты и популистские заявления. Сразу после ухода Саргсяна люди Пашиняна попытались вбросить фейк об отставке Карапетяна. После этого Пашинян заявлял, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении якобы на совещании с министрами обороны и внутренних дел отдал приказ о введении в республике чрезвычайного положения. По словам Пашиняна, "силовики не захотели исполнить его приказ". Нужно ли говорить, что ни приказа о ЧС, ни отказа военных не было.

Добавим, что Пашинян заявлял о том, что Армения вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) "не добровольно, а вынужденно". Отношения России и Армении он охарактеризовал как "взаимоотношения говорящего и слушающего".

Если говорить языком цифр, то Россия была и остаётся основным торговым партнёром Армении, на долю которого приходится около 20% внешнеторгового оборота республики. И в этой ситуации приход к власти политика, имеющего хорошие бизнес-связи с Россией и знакомого здесь со многими представителями бизнес- и политической элиты — важный фактор для модернизации экономики Армении и повышения уровня жизни простых людей. Эффективность в бизнесе не измеряется числом людей вышедших на улицу, а практическими решениями и способностью путем переговоров выбивать для себя лучшие условия — в этом плане Карапетян даст Пашинину 1000 очков вперед.

Объёмы торговли между Арменией и Россией достигли максимальных значений в 2014 году — $1,4 млрд. В 2015 году показатель снизился до 1,2 млрд, но в 2016 вырос до 1,3 млрд.

В структуре российского экспорта в Армению в 2016 году преобладали минеральные продукты (топливо, нефть) — $392 млн (доля 41%), продовольственные товары — $165,3 млн (17,3%), машины и оборудование — $150 млн (15,7%), металлы и изделия из них — $88,7 млн (9,3%).

В структуре импорта из Армении в Россию самую большую долю занимали продовольственные товары — $229,7 млн (доля 60,7%), машины и оборудование — $47 млн (12,4%), жемчуг, драгоценные камни, металлы — $39,2 млн (10,4%), текстиль и обувь — $38,7 млн (10,2%).