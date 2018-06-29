Чердачный майнинг. Как жильцы многоэтажки у себя криптоферму нашли

Жильцы дома в центре Москвы обнаружили на чердаке огромную майнинговую ферму по добыче биткоинов. Как оказалось, председатель ТСЖ сдал техническое помещение в аренду без их ведома.

15 июня Галина услышала странный шум. Более того, стены её квартиры буквально начали вибрировать. В то же время начались перебои с электричеством. С тех пор жители верхних этажей дома номер 7 по Марксистской улице потеряли покой и сон. В прямом смысле слова. Шум не прекращался ни днём, ни ночью. Но самое страшное, что вскоре Галине пришлось отвести своих десятилетних детей к педиатру. Они жаловались на не проходящую головную боль.

Практически сразу же стало понятно, что виной всех бед стала майнинговая ферма. Галина стала жаловаться на шум в ТСЖ, где ей прямо сказали: технические помещения на последнем, 21-м этаже сдаются в аренду. Сейчас там размещается сервисное оборудование для добычи криптовалюты. Эта новость жильцов буквально шокировала.

— Председатель ТСЖ почему-то решил, что он имеет право сдавать в аренду технический этаж, — возмущается Галина. — Но на самом деле таких прав у него нет. Это возможно только после согласования на общем собрании жильцов, а такого собрания не было. Причём сразу стало понятно, что в ТСЖ наши проблемы никого не волнуют.

Сначала жильцы попытались мирно решить вопрос в ТСЖ. Отправились в офис компании, чтобы узнать, кто арендует технические помещения на 21-м этаже и на каком основании. Жильцов встретил управляющий Николай Никитченко, который не стал отвечать ни на один вопрос. Мужчина невозмутимо повторял: "Ничего не знаю. Обращайтесь к Насонову". При этом именно в задачи управляющего входит урегулирование вопросов с жильцами, если их не устраивает работа ТСЖ. А в этом случае у жильцов возникли вопросы как раз к деятельности товарищества за их спиной.

Конечно, удивительно, зачем нужен управляющий, который ничего не знает о доме, которым управляет. Не получив ответа, жильцы стали звонить председателю ТСЖ Владимиру Насонову. Они пробовали связаться с ним и раньше, но на звонки глава товарищества не отвечал. В приёмные дни в офисе также не появлялся. Но в этот раз попытка удалась. Насонов взял трубку. Конечно, глава ТСЖ не стал утруждать себя приездом в офис для встречи с жильцами. По телефону ни на один интересующий вопрос тоже не ответил.

Отчаявшись узнать имена майнеров-арендаторов, жители попытались выяснить хотя бы, кто установил в их доме счётчики на электричество на техническом 21-м этаже. Невозмутимый управляющий Никитченко хладнокровно заметил, что, как всегда, ничего не знает. Не знали и другие специалисты офиса. При этом пройти в технические помещения жильцам не разрешили. Было очевидно: факт майнинга на чердаке всячески стараются скрыть.

Жильцы ушли из ТСЖ ни с чем и решили обратиться к участковому. Вместе с ним снова вернулись в офис. Управляющий Никитченко очень сопротивлялся, чтобы дать ключи от чердака даже представителю власти. Не то что жителям, которые, кстати, являются собственниками и технического помещения тоже и вполне имеют право знать, что там происходит. Участковому пришлось звонить Насонову, который тоже стал сопротивляться, сказав, что помещение арендовано. С большим трудом, но всё-таки с помощью участкового жильцы проникли на запретный чердак.

Перед их глазами предстала впечатляющая картина. На стене висело шесть щитков с автоматами — специальные коробки, в которых размещаются автоматические выключатели электричества. Это говорит о том, что помещение специально подготовили для майнинга. Электропроводку делали с расчётом на работу криптофермы. Кстати, всё это время ферма успешно работала.

Однажды у Галины заискрила проводка. Она перепугалась и вызвала МЧС. Получить ключи не удалось, и спасатели вынуждены были выломать дверь. Об этом узнали и в ТСЖ. После долгих разбирательств жители увидели наконец договор аренды, подписанный лично председателем. Арендует помещение ООО "Информтелеком".

Узнав о проблемах, приехал и сам арендатор. И тут началось самое интересное. Оказалось, что компания, с которой заключал договор председатель, сдаёт чердак в субаренду. Приехавший мужчина арендовал это помещение у компании "Информтелеком". И похоже, что сам стал жертвой недобросовестной сделки. Сначала мужчина категорически отказался представиться и общаться. Сказал лишь, что оборудование для майнинга принадлежит ему.

Майнит он не что-нибудь, а именно биткоины — самую дорогую и популярную криптовалюту. При этом сам он никакого отношения к этому помещению не имеет. Не он выбирал место для размещения оборудования. Это место подобрала компания, с которой предприниматель заключил договор. Впрочем, затем мужчина чуть смягчился и всё-таки ответил на пару вопросов.

— Я плачу порядка 100 тыс. в месяц, — пояснил арендатор. — Точнее не могу сказать. У меня ещё не наступил расчётный период. Арендую с 15 июня. Если жильцам моя ферма доставляет такое беспокойство, то я готов её убрать. Собственно говоря, за этим и приехал. Мне сказали, что тут взлом какой-то. А вообще, я в шоке. Я арендовал помещение, подписал договор. Всё. Сейчас я в шоке. Прошло всего две недели — дверь взломали. Мне пришлось срочно приезжать. Вот оно мне надо?

Арендатор начал паковать коробки, а жильцы взглянули на счётчик. Меньше чем за две недели набежало 7 тыс. КВт. Они всерьёз опасаются, что эта плата незаметно ляжет на их плечи. При том что арендатор уверял, что расходы за электричество планировал оплачивать он. Впрочем, затем оговорился: он платит за единицу размещения оборудования. Предполагается, что электричество включено в эту стоимость, но формально это не прописывается. То есть, вне зависимости от того, сколько намайнит один майнер, сумма аренды не изменится. Неудивительно, что в такой ситуации арендатору выгодно, чтобы оборудование работало без перерывов и круглосуточно.

— Когда стали разбираться в вопросе, то выяснилось, что технические помещения в аренду сдаются давно — с 2012 года, — рассказывает Галина. — При этом на нужды дома эти деньги не тратятся, мы об этом ничего не знаем, дохода никакого не получаем. Более того, квартплата постоянно растёт. Вот в этом году плату за обслуживание дома увеличили еще на 100 тыс. рублей. Мы спросили в ТСЖ: а почему? Ответили, что из-за того, что на техническом этаже провели электричество. Прекрасно! Мы страдаем от майнинга и мы же должны ещё и оплачивать электричество, которое потребляет эта ферма!

Владелец этой майнинговой фермы в итоге оборудование вывез. Впрочем, на этом противостояние между ТСЖ и жильцами на Марксисткой, 7 не закончилось. Обнаруженная ферма занимала техническое помещение только в одном подъезде. Сейчас жильцы пытаются выяснить, что таят в себе чердаки и подвалы других подъездов, а историей с арендой занялась прокуратура.

— Согласно пункту 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ чердаки и подвалы (технические помещения) входят в список объектов общего пользования собственников многоквартирных домов, — поясняет управляющий партнёр коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнёры" Владимир Старинский. — ТСЖ имеет право сдавать эти помещения в аренду только с согласия собственников, а этот вопрос решается на общем собрании. Без разрешения договор аренды между ТСЖ и другим лицом считается недействительным. В этой ситуации необходимо обратиться с жалобой в жилищную инспекцию или в прокуратуру.