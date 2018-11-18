В Хельсинки открылся русский бордель с "живыми" куклами для плотских утех

Увеселительное заведение принадлежит российской компании Unique Dolls. Жители и гости финской столицы всего за 100 евро смогут насладиться контактом с секс-куклами нового поколения. Главная фишка проекта — максимальная натуралистичность.

Новый бордель, открывшийся в Хельсинки, смогут отыскать только посвящённые: он находится в неприметном здании за торговым центром. Клиенту предлагают выбрать одну из четырёх секс-кукол: Дженнифер, Свит, Кристалл и Ники. Все "девушки" изготовлены из материалов, имитирующих человеческую плоть. Стоимость каждой превышает четыре тысячи евро. Заведение принадлежит российской компании Unique Dolls.

У каждой куклы есть личная комната с раскладным диваном, письменным столом и плоским телевизором. Здесь есть всё необходимое: полотенца, смазка и презервативы (без них вступать в контакт с секс-роботом запрещено). После каждого сеанса (100 евро с человека) сотрудники борделя тщательно очищают куклу и дезинфицируют комнату — этот процесс занимает около часа. Одновременно в заведении могут присутствовать только четыре клиента.

В интервью финским СМИ владелец борделя заявил, что получение прибыли не является главной целью проекта. "Мы открылись, чтобы помогать людям. У нас можно воплотить в жизнь сексуальные фантазии, которым нет места в реальном мире", — уточнил он.

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